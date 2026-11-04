Дрони вдруге дісталися складу Ozon в Адигеї: пожежа змусила маркетплейс змінити роботу

Російський маркетплейс Ozon знову зіткнувся з проблемами через атаку дронів. Це сталося на тлі попередніх пожеж, збитки від яких компанія вже оцінила у 30,1 млрд рублів.

У ніч проти 4 листопада 2026 року безпілотники атакували логістичний центр маркетплейсу Ozon в Адигейську, що в Республіці Адигея на півдні Росії. На території комплексу виникла пожежа. Працівників евакуювали, за попередніми даними компанії, ніхто не постраждав.

Про інцидент повідомили російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Ozon та Telegram-канал ASTRA. Водночас незалежного підтвердження всіх обставин атаки наразі немає.

У компанії повідомили, що після атаки оперативно вивели всіх працівників із будівлі. Наразі на місці вибуху працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки займання.

"Ми оперативно евакуювали всіх працівників, попередньо, ніхто не постраждав. Виникло займання, на місці працюють екстрені служби", — заявили в пресслужбі Ozon.

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Через пошкодження комплексу компанія тимчасово змінила роботу логістики. Так, після атаки компанія тимчасово припинила приймати поставки від продавців до пошкодженого логістичного центру. Товари, які вже перебували в дорозі, планують перенаправити на інші склади.

Крім того, продукцію, що зберігалася на пошкодженому складі, приберуть із каталогу маркетплейсу. Частину замовлень компанія планує виконати з інших логістичних центрів, а ті, які не вдасться доставити, скасують. Водночас у компанії заявили, що покупці можуть оформлювати замовлення у звичайному режимі — їх комплектуватимуть на інших логістичних майданчиках.

До речі, попередня атака на логістичний центр маркетплейсу Ozon в Адигейську була 24 серпня 2026 року. Тоді компанія повідомляла про евакуацію працівників зі свого об’єкта, однак склад і товари не зазнали пошкоджень.

Ozon оцінює збитки від атак у мільярди рублів

Нова атака сталася на тлі серії ударів по логістичній інфраструктурі компанії. У фінансовому звіті за третій квартал 2026 року Ozon повідомив, що від серпня на 11 логістичних об'єктах компанії сталися пожежі різного масштабу внаслідок влучань безпілотників. Через ці інциденти маркетплейс сформував оціночні резерви під збитки на загальну суму 30,1 млрд рублів. До цієї суми увійшли пошкоджені товари, втрати через списання та знецінення обладнання, а також інші витрати.

При цьому Ozon уточнив, що частина активів була застрахована і зараз компанія обговорює зі страховими компаніями можливість компенсації збитків, однак остаточний розмір виплат наразі невідомий. У звітності маркетплейс застеріг, що страхове відшкодування може виявитися значно меншим за фактичні втрати.

Водночас 30,1 млрд рублів — це оцінка збитків за інцидентами, відображеними у звітності за третій квартал. Вона не враховує нову атаку в Адигейську 4 листопада.

Які склади російського Ozon атакували безпілотники: географія ударів

Російський маркетплейс Ozon із серпня 2026 року зіткнувся із серією атак безпілотників на свою складську інфраструктуру. Перші удари припали на об’єкти в Самарській та Оренбурзькій областях, а згодом повідомлення про атаки, пожежі й евакуації працівників надходили з інших регіонів Росії. Наприклад, 24 жовтня атаки зазнав логістичний центр маркетплейсу в російському Омську. За повідомленням компанії, працівників евакуювали, на об'єкті виникла пожежа. Товари з цього складу прибрали з каталогу, частину замовлень мали скасувати, а решту — відправити з інших логістичних центрів.

А ось перший із широко висвітлених ударів по логістичній інфраструктурі Ozon стався в ніч проти 22 серпня. Тоді безпілотники атакували складський комплекс компанії в місті Чапаєвську Самарської області. Після удару на об’єкті виникла пожежа, роботу центру зупинили. За повідомленням компанії, унаслідок інциденту були поранені люди, а працівників евакуювали. Пожежу повністю загасили лише через два дні.

Наступного дня повідомлялось про пошкодження логістичного центру Ozon в Оренбурзькій області. Губернатор регіону заявляв тоді, що уламки безпілотників пошкодили два промислові об’єкти, один із яких належав маркетплейсу. У компанії повідомляли про евакуацію понад 300 працівників і тимчасове припинення роботи складу.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня Санкт-Петербург зазнав масованої атаки з боку Збройних сил України. Серед низки об’єктів, куди завітали українські безпілотники, опинився й склад Ozon у Колпінському районі.

Також Фокус писав, що у ніч на 11 вересня безпілотники масовано атакували російський Саратов, де після серії вибухів спалахнула сильна пожежа в районі промислової зони. Під ударом опинився Саратовський нафтопереробний завод компанії "Роснефть"" — одне з найстаріших підприємств нафтопереробної галузі Росії.