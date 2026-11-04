Россия нанесла удары по ТЦ, предприятиям и объектам энергетики: что пережили украинские города в ночь на 4 ноября

Сегодня ночью российские дроны достигли торгового центра в Одессе, предприятий в Днепре и Полтаве, а также объектов энергетики — есть раненые, пожары и поврежденные дома.

В ночь на 4 ноября российские войска нанесли удар по нескольким регионам Украины с помощью ударных беспилотников. Под ударом оказались промышленные предприятия, объекты энергетической и торговой инфраструктуры. О последствиях ночной атаки России сообщили руководители областных военных администраций Днепропетровской, Ровенской, Тернопольской, Одесской и Полтавской областей.

Так, во время ночной атаки российские войска пытались нанести удары по различным объектам, в частности по промышленным предприятиям и энергетической инфраструктуре. В частности, в Днепре в результате попадания по предприятию пострадали двое мужчин, в Тернопольской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а в Ровенской области российские дроны пытались атаковать энергетические объекты. Также сообщалось о пожаре в частном доме.

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В Одессе дрон попал в торговый центр

Так, в 23:24 глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что российские войска атаковали торговую инфраструктуру Одессы. Под удар попало здание одного из торговых центров, после чего там возник пожар. По информации чиновника, на момент его сообщения данных о погибших и раненых не поступало.

Кроме того, повреждены жилые дома. На месте удара развернут оперативный штаб, в котором работают представители Одесской городской военной администрации, районной администрации и коммунальных служб. Жителям оказывают необходимую помощь, консультируют по вопросам получения материальной компенсации, а коммунальщики закрывают поврежденные окна и дверные проемы. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

Днепр: двое мужчин получили ранения

В Днепре российский беспилотник поразил территорию предприятия. Ранения получили двое мужчин в возрасте 38 и 57 лет — обоих медики госпитализировали с осколочными ранениями. По информации начальника Днепропетровской областной государственной администрации Александра Ганжи, врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

После удара на предприятии вспыхнул пожар. На месте работали соответствующие службы.

Ровенская область: россияне пытались атаковать объекты энергетики

В Ровенской области во время воздушной атаки неплохо проявила себя мобильная огневая группа. По словам начальника Ровенской областной государственной администрации Александра Коваля, российские войска пытались нанести удар по энергетической инфраструктуре, но два дрона были успешно сбиты.

"МВГ работает. Враг пытается наносить удары по энергетике", — сообщил он.

Кроме того, в Ровенском районе в результате атаки загорелся частный дом. Областные власти пообещали позже сообщить подробности о повреждениях и других последствиях. Жителей призвали не прикасаться к обломкам беспилотников.

Тернопольская область: поврежден объект энергетической инфраструктуры

В Тернопольской области российский беспилотник поразил объект энергетической инфраструктуры в Тернопольском районе. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Тарас Пастух.

"К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА попал в Тернопольский район. Поврежден объект энергетической инфраструктуры", — написал он.

На место выехали соответствующие службы. Они занимались ликвидацией последствий удара. В сообщении главы ОГА не было информации о пострадавших.

В Полтаве подверглось нападению частное предприятие

Около часа ночи 4 ноября поступили сообщения о взрывах в Полтаве. Начальник Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич подтвердил, что российский беспилотник попал на территорию одного из частных предприятий.

"В Полтаве вражеский БПЛА нанес удар по территории одного из частных предприятий", — написал он.

По предварительным данным, в результате этого удара никто не пострадал. Позже областные власти сообщили также о падении российского беспилотника на территории частного домовладения в Каменопотоковской общине Кременчугского района. Последствия этого инцидента устанавливаются. Полтава: под ударом оказались гражданские объекты

Таким образом, в нескольких регионах Украины были зафиксированы повреждения гражданских и промышленных объектов, пожары и перебои в работе инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 4 ноября беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске, после чего на территории комплекса вспыхнул пожар. Работников эвакуировали, по предварительным данным компании, никто не пострадал, а экстренные службы приступили к ликвидации последствий возгорания.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что накануне в "Укрэнерго" назвали атаку на Украину одной из самых масштабных и предупредили, что из-за новых ударов ситуация осложнилась, а ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.