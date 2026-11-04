РФ вдарила по ТЦ, підприємствах та енергетиці: що пережили українські міста в ніч на 4 листопада

Російські дрони цієї ночі дісталися торговельного центру в Одесі, підприємств у Дніпрі та Полтаві й об’єктів енергетики — є поранені, пожежі та пошкоджені будинки.

У ніч проти 4 листопада російські війська атакували кілька регіонів України ударними безпілотниками. Під ударом опинилися промислові підприємства, об’єкти енергетичної та торговельної інфраструктури. Про наслідки нічної атаки Росії повідомили керівники обласних військових адміністрацій Дніпропетровщини, Рівненщини, Тернопільщини, Одещини та Полтавщини.

Так, під час нічної атаки російські війська намагалися уразити різні об’єкти, зокрема промислові підприємства та енергетичну інфраструктуру. Зокрема, у Дніпрі внаслідок влучання по підприємству постраждали двоє чоловіків, на Тернопільщині пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, а на Рівненщині російські дрони намагалися атакувати енергетичні об’єкти. Також повідомлялося про пожежу в приватному будинку.

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В Одесі дрон влучив у торговельний центр

Так, о 23:24 начальник Одеської ОВА Олега Кіпер повідомив, що російські війська атакували торговельну інфраструктуру Одеси. Під удар потрапила будівля одного з торговельних центрів, після чого там виникла пожежа. За інформацією чиновника, на момент його повідомлення даних про загиблих і поранених не надходило.

Крім того, пошкоджено житлові будинки. На місці удару розгорнули оперативний штаб, де працюють представники Одеської міської військової адміністрації, районної адміністрації та комунальних служб. Мешканцям надають необхідну допомогу, консультують щодо отримання матеріальної компенсації, а комунальники закривають пошкоджені вікна й дверні отвори. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Дніпро: двоє чоловіків дістали поранень

У Дніпрі російський безпілотник влучив по території підприємства. Поранень зазнали двоє чоловіків віком 38 та 57 років — їх обох медики госпіталізували з осколковими пораненнями. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, лікарі оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості.

Після удару на підприємстві спалахнула пожежа. На місці працювали відповідні служби.

Рівненщина: росіяни намагалися атакувати енергетику

На Рівненщині під час повітряної атаки непогано відпрацювала мобільна вогнева група. За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, російські війська намагалися завдати удару по енергетичній інфраструктурі, але два дрони було успішно збито.

"Працює МВГ. Ворог намагається бити по енергетиці", — повідомив він.

Також у Рівненському районі внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Деталі щодо пошкоджень та інших наслідків обласна влада обіцяла повідомити згодом. Жителів закликали не торкатися уламків безпілотників.

Тернопільщина: пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

На Тернопільщині російський безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури в Тернопільському районі. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки маємо влучання БпЛА в Тернопільському районі. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури", — написав він.

На місце виїхали відповідні служби. Вони працювали над ліквідацією наслідків удару. Інформації про постраждалих у повідомленні очільника ОВА не було.

У Полтаві атаковано приватне підприємство

Близько першої години ночі 4 листопада повідомлялося про вибухи в Полтаві. Начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич підтвердив влучання російського безпілотника на територію одного з приватних підприємств.

"У Полтаві ворожий БпЛА влучив по території одного з приватних підприємств", — написав він.

За попередньою інформацією, унаслідок цього удару люди не постраждали. Пізніше обласна влада повідомила також про падіння російського безпілотника на території приватного домоволодіння в Кам’янопотоківській громаді Кременчуцького району. Наслідки цього інциденту встановлювали.Полтава: під ударом опинилися цивільні об'єкти

Таким чином, у кількох регіонах України зафіксували пошкодження цивільних і промислових об'єктів, пожежі та перебої в роботі інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч проти 4 листопада безпілотники атакували логістичний центр Ozon в Адигейську, після чого на території комплексу спалахнула пожежа. Працівників евакуювали, за попередніми даними компанії, ніхто не постраждав, а екстрені служби взялися ліквідовувати наслідки займання.

Також Фокус писав, що напередодні атаку на Україну в "Укренерго" назвали однією з наймасштабніших і попередили, що через нові удари ситуація ускладнилася, а ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.