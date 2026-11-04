РФ накопила тысячи ракет и ежемесячно производит сотни новых: что известно об арсенале противника

Россия располагает значительными запасами ракетного оружия большой дальности и, несмотря на международные санкции, продолжает производить более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на октябрь 2026 года запасы противника составляют до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет различных типов.

Нынешние производственные мощности российского военно-промышленного комплекса позволяют ежемесячно выпускать до 110 баллистических ракет. В частности, запасы баллистических ракет "Искандер-М" оцениваются в 115 единиц, при этом ежемесячное производство составляет около 65 ракет. В то же время продолжаются работы по их модернизации с целью увеличения дальности до 550–700 км.

Производство аэробаллистических ракет "Кинжал" временно приостановлено из-за проблем с точностью, а производственные мощности переориентированы на другие виды вооружения.

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Запас ракет РМ-48У для систем С-400 составляет 400 единиц, а темпы производства — до 40 ракет в месяц.

Для нанесения массированных ударов противник полагается преимущественно на крылатые ракеты "Х-101". Темпы их производства превышают запланированные 80 единиц в месяц, хотя в новых партиях регулярно обнаруживаются технические дефекты, и их возвращают на заводы.

Арсенал ракет "Калибр" превышает 450 единиц, при этом ежемесячный объем производства составляет около 29 ракет, большую часть которых россияне направляют в стратегический резерв флотов. Кроме того, накоплено более 600 противокорабельных ракет "Оникс", модернизированных для поражения наземных целей, и более 120 гиперзвуковых ракет "Циркон", темпы производства которых остаются невысокими.

Напомним, что в ночь на 4 ноября российские дроны нанесли удары по торговому центру в Одессе, предприятиям в Днепре и Полтаве, а также объектам энергетики — есть раненые, пожары и поврежденные дома.

В частности, Bloomberg пишет, что в Кремле больше не верят в то, что Дональд Трамп сможет заставить Украину подписать мирное соглашение на российских условиях. В связи с этим Москва планирует усилить атаки и готовится к затяжной войне.