РФ накопичила тисячі ракет і щомісяця виробляє сотні нових: що відомо про арсенал ворога

Росія має значні запаси ракетної зброї великої дальності та, незважаючи на міжнародні санкції, продовжує виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на жовтень 2026 року запаси противника становлять до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих ракет різних типів.

Нинішні виробничі потужності російського військово-промислового комплексу дозволяють щомісяця випускати до 110 балістичних ракет. Зокрема, запаси балістичних ракет "Іскандер-М" оцінюються в 115 одиниць, при цьому щомісячне виробництво становить близько 65 ракет. Водночас тривають роботи з їхньої модернізації для збільшення дальності до 550–700 км.

Виробництво аеробалістичних ракет "Кинжал" тимчасово призупинено через проблеми з точністю, а виробничі потужності переорієнтовано на інші види озброєння.

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Запас ракет РМ-48У для систем С-400 становить 400 одиниць, а темпи виробництва — до 40 ракет на місяць.

Противник для нанесення масових ударів покладається переважно на крилаті ракети "Х-101". Їхні темпи виробництва перевищують заплановані 80 одиниць на місяць, хоча в нових партіях регулярно виявляються технічні дефекти, і їх повертають на заводи.

Арсенал ракет "Калібр" перевищує 450 одиниць, при цьому щомісячне виробництво становить близько 29 ракет, більшу частину яких росіяни відправляють до стратегічного резерву флотів. Окрім цього, накопичено понад 600 протикорабельних ракет "Онікс", модернізованих для ураження наземних цілей, та понад 120 гіперзвукових ракет "Циркон", темпи виготовлення яких залишаються невисокими.

Нагадаємо, російські дрони вночі 4 листопада дісталися торговельного центру в Одесі, підприємств у Дніпрі та Полтаві й об’єктів енергетики — є поранені, пожежі та пошкоджені будинки.

Зокрема, Bloomberg пише, що в Кремлі більше не вірять, що Дональд Трамп зможе змусити Україну підписати мирну угоду на російських умовах. Через це Москва планує посилити атаки й готується до затяжної війни.