Удар по логистике в Киевской области и погибшие в Запорожье: РФ атаковала Украину в ночь на 5 ноября

Ночные атаки в ночь на 5 ноября охватили сразу четыре области: в Киевской области горела логистическая инфраструктура, в Днепре и Самаре ранены три человека, в Сумской области погибла 69-летняя женщина, а в Запорожской области за сутки зафиксировали 784 удара по 53 населенным пунктам.

В ночь на 5 ноября российская армия атаковала сразу 6 областей — Киевскую, Днепропетровскую, Сумскую, Одесскую, Харьковскую и Запорожскую. В одних случаях речь шла о пожарах на объектах инфраструктуры, в других — о попаданиях прямо в жилые дома, а Запорожье за сутки выдержало почти восемь сотен обстрелов.

Киевская область

Логистическая инфраструктура области вновь оказалась под ударом: в Бучанском районе после обстрела вспыхнул пожар, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На месте работали спасатели Бучанского и соседних районов, привлекались дополнительные силы. Пожар уже локализован, продолжаются работы по тушению очагов возгорания и демонтажу конструкций. По предварительным данным, погибших нет, один человек получил травмы.

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Днепропетровская область

Беспилотники атаковали Днепр и Самар — ранения получили трое человек, сообщил глава областной администрации Александр Ганжа. В Днепре загорелись крыша частного дома и гаражи, пожары возникли также на объектах критической инфраструктуры. Всего этой ночью над областью было сбито 30 вражеских дронов.

Последствия атаки в Днепропетровской области

Сумская область

Ударный беспилотник поразил жилой дом в Путивльской общине — по словам главы ОГА Игоря Кальченко, атака была прицельной. От тяжелых травм на месте погибла 69-летняя женщина. Ее муж, который также был дома, получил ранения, ему оказывают помощь.

Последствия атаки на Сумскую область

Запорожская область

Три человека погибли, а ещё один получил ранения в результате атак на Запорожский район, сообщил сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров.

За сутки оккупанты нанесли 784 удара по 53 населенным пунктам региона. Среди них – 16 авиаударов по Таврийскому, Лежиному, Славному, Одаровке, Новотроицкому, Новорозовке, Заречному, Веселянке и Вильнянке. Еще 557 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV, атаковали несколько десятков населенных пунктов, в частности Вильнянск, Степногорск, Орехов, Малую Токмачку, Придорожное и Плавни. Также зафиксирован один обстрел из реактивной системы залпового огня по Беленькому и 210 артиллерийских ударов.

Последствия атаки на Запорожскую область

Одесская область

В результате вражеской атаки на юге Одесской области пострадали энергетическая и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

Частично разрушено складское помещение службы доставки, повреждено административное здание частного предприятия, производящего медицинские изделия. В колледже и общежитии выбиты окна.

По предварительным данным, пострадавших нет. На местах продолжается ликвидация последствий.

Харьков и область

За последние сутки под вражескими ударами оказались Харьков и 17 населённых пунктов области. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Пострадали шесть человек, в том числе ребенок. В Харькове острую реакцию на стресс перенесла 35-летняя женщина. В Дергачах ранение получил 67-летний мужчина, а 40-летняя женщина и 8-летний мальчик перенесли острую реакцию на стресс. В Шестаковом Старосалтовской общины ранен 48-летний мужчина, в Приколотном Вильхуватской общины – 57-летний. Кроме того, медики оказали помощь 15-летнему юноше, получившему ранение ещё 2 ноября в Изюме.

Последствия атаки на Харьковскую область

Всего по области было задействовано 85 беспилотников: один "Герань-2", три "Молнии", десять FPV-дронов и ещё 71 аппарат, тип которого в настоящее время устанавливается.

В Харькове пострадали два многоквартирных и два частных дома, остекление учебного заведения, кровля медицинского учреждения, киоск, три автомобиля и мусоровоз.

В Богодуховском районе повреждены электросети в Золочеве, в Купянском — частный дом в Новой Александровке. В Изюмском районе речь идет об электросетях в Барвинковом и частном доме в Александровке.

В Харьковском районе поврежден частный дом в Васищевом, железнодорожная инфраструктура в Залужном, почтовое отделение в Коротиче и складское здание в Котлярах. В Лозовском районе — дом и хозяйственное сооружение в Лозовском, а также два склада в Лозовой и Новоукраинке. В Чугуевском районе повреждены гаражный бокс в Чугуеве и автомобиль в Шестаковом.

Сколько целей было уничтожено

В ночь на 5 ноября, начиная с 18:00 предыдущего дня, Россия нанесла удар по Украине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-35 из акватории Чёрного моря и 128 ударными беспилотниками. Среди них — дроны типа Shahed, 65 из которых реактивные, а также "Герберы" и беспилотники-имитаторы "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Запуски осуществлялись из нескольких направлений: Орла, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска на территории России, из временно оккупированного Донецка, а также из Крыма — Гвардейского и Чауды.

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 105 вражеских беспилотников — Shahed, в том числе 48 реактивных, "Гербер" и дроны других типов. Несколько ударных аппаратов на тот момент еще находились в воздухе, боевые действия продолжались. Попадания зафиксированы в 18 точках, еще в девяти упали обломки сбитых целей.

Ранее сообщалось, что жители двух районов Киева вышли на проезжую часть и начали блокировать движение транспорта из-за отсутствия света. На видео с места событий видны пробки длиной в десятки метров и группы людей, переходящие дорогу туда и обратно. Кадры появились вечером 4 ноября — протестовали жители Оболонского района и Академгородка, которые страдают от слишком длительных отключений.

Также сообщалось, что компания ДТЭК опубликовала фотографии места попадания российских средств поражения в одну из теплоэлектростанций, пострадавшую от недавних обстрелов.