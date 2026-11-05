Удар по логістиці на Київщині та загиблі у Запоріжжі: РФ атакувала Україну в ніч на 5 листопада

Нічні атаки в ніч на 5 листопада накрили одразу чотири області: на Київщині горіла логістична інфраструктура, у Дніпрі та Самарі поранено трьох людей, на Сумщині загинула 69-річна жінка, а на Запоріжжі за добу зафіксували 784 удари по 53 населених пунктах.

В ніч на 5 листопада російська армія атакувала одразу 6 областей – Київську, Дніпропетровську, Сумську, Одеську, Харківську та Запорізьку. Десь ішлося про пожежі на інфраструктурі, десь – про влучання просто в житло, а Запоріжжя за добу витримало майже вісім сотень обстрілів.

Київщина

Логістична інфраструктура області знову опинилася під ударом: у Бучанському районі після обстрілу спалахнула пожежа, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На місці працювали рятувальники Бучанського та сусідніх районів, залучали додаткові сили. Пожежу вже локалізували, тривають проливання осередків горіння й розбирання конструкцій. За попередніми даними, загиблих немає, травмований один чоловік.

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Дніпропетровщина

Безпілотники атакували Дніпро та Самар – поранення дістали троє людей, повідомив голова обласної адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпрі загорілися дах приватного будинку та гаражі, пожежі виникли й на об'єктах критичної інфраструктури. Загалом цієї ночі над областю збили 30 ворожих дронів.

Наслідки атаки по Дніпропетровській області

Сумщина

Ударний безпілотник поцілив у житловий будинок у Путивльській громаді – за словами голови ОВА Ігоря Кальченка, атака була прицільною. Від важких травм на місці загинула 69-річна жінка. Її чоловік, який також був удома, дістав поранення, йому надають допомогу.

Наслідки атаки по Сумській області

Запорізька область

Троє людей загинули й ще один чоловік дістав поранення внаслідок атак по Запорізькому району, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 784 удари по 53 населених пунктах регіону. Серед них – 16 авіаударів по Таврійському, Лежиному, Славному, Одарівці, Новотроїцькому, Новорозівці, Зарічному, Веселянці та Вільнянці. Ще 557 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували кілька десятків громад, зокрема Вільнянськ, Степногірськ, Оріхів, Малу Токмачку, Придорожнє та Плавні. Зафіксували також один обстріл із реактивної системи залпового вогню по Біленькому та 210 артилерійських ударів.

Наслідки атаки по Запорізькій області

Одещина

Унаслідок ворожої атаки на півдні Одещини постраждали енергетична та цивільна інфраструктура. Про це повідомив голова обласної адміністрації Олег Кіпер.

Частково зруйноване складське приміщення служби доставки, пошкоджена адміністративна будівля приватного підприємства, яке виготовляє медичні вироби. У коледжі та гуртожитку вибиті вікна.

За попередніми даними, постраждалих немає. На місцях триває ліквідація наслідків.

Харків та область

Протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися Харків і 17 населених пунктів області. Про це повідомив начальник обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Постраждали шестеро людей, серед них дитина. У Харкові гострої реакції на стрес зазнала 35-річна жінка. У Дергачах поранення дістав 67-річний чоловік, а 40-річна жінка та 8-річний хлопчик отримали гостру реакцію на стрес. У Шестаковому Старосалтівської громади поранено 48-річного чоловіка, у Приколотному Вільхуватської громади – 57-річного. Окремо медики надали допомогу 15-річному хлопцеві, який дістав поранення ще 2 листопада в Ізюмі.

Наслідки атаки по Харківській області

Загалом по області застосували 85 безпілотників: один "Герань-2", три "Молнії", десять FPV-дронів і ще 71 апарат, тип якого встановлюють.

У Харкові постраждали два багатоквартирні та два приватні будинки, скління навчального закладу, покрівля медичного закладу, кіоск, три автомобілі та сміттєвоз.

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі в Золочеві, у Куп'янському – приватний будинок у Новій Олександрівці. В Ізюмському районі ідеться про електромережі в Барвінковому й приватний будинок в Олександрівці.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у Васищевому, залізничну інфраструктуру в Залужному, відділення пошти в Коротичі та складську будівлю в Котлярах. У Лозівському районі – будинок і господарську споруду в Лозівському, а також два склади в Лозовій і Новоукраїнці. У Чугуївському районі пошкоджено гаражний бокс у Чугуєві та автомобіль у Шестаковому.

Скільки було знищено цілей

У ніч проти 5 листопада, починаючи з 18:00 попереднього дня, Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-35 з акваторії Чорного моря та 128 ударними безпілотниками. Серед них – дрони типу Shahed, 65 із яких реактивні, а також "Гербери" та безпілотники-імітатори "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Запуски здійснювалися з кількох напрямків: Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська на території Росії, з тимчасово окупованого Донецька, а також із Криму – Гвардійського та Чауди.

Станом на 08:00, за попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 105 ворожих безпілотників – Shahed, зокрема 48 реактивних, "Гербер" та дронів інших типів. Кілька ударних апаратів на той момент іще перебували в повітрі, бойова робота тривала. Влучання зафіксували на 18 локаціях, ще на девʼяти впали уламки збитих цілей.

Раніше повідомлялося, що жителі двох районів Києва вийшли на проїжджу частину й почали блокувати рух транспорту через відсутність світла. На відео з місця подій видно затори на десятки метрів і групи людей, які переходять дорогу туди й назад. Кадри з'явилися ввечері 4 листопада – протестували мешканці Оболонського району та Академмістечка, які потерпають від надто тривалих відключень.

Також повідомлялося, що компанія ДТЕК оприлюднила фотографії з точки влучання російських засобів ураження по одній із теплоелектростанцій, яка постраждала від останніх обстрілів.