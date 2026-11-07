Трагедия в Комышувахе, унесшая жизни более 53 человек: ГУР назвало россиян, сбросивших авиабомбы

Имена российских военных, причастных к авиаудару по Комышувасе, установила украинская разведка. По её данным, удар по гимназии, в подземном укрытии которой раздавали гуманитарную помощь, спланировал полковник армии РФ, а к сбросу бомб были задействованы четыре Су-34.

Российских военных, причастных к авиаудару по поселку Комышуваха в Запорожской области, идентифицировало Главное управление разведки Минобороны. В результате удара по местной гимназии, где гражданским лицам выдавали гуманитарную помощь, погибли по меньшей мере 53 человека, ещё более полусотни числятся пропавшими без вести.

Трагедия в Комышувахе: что известно

Второго ноября в 09:45 две российские управляемые авиабомбы попали в Комышуваскую гимназию "Джерело" — были разрушены спортивный зал и хозяйственное здание. Примерно через час оккупанты сбросили ФАБ-3000 непосредственно на подземное помещение гимназии, где были оборудованы пункт непоколебимости и укрытие для жителей. После этого, по имеющимся данным, поселок подвергся еще шести авиаударам.

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Взрыв трёхтонной бомбы погреб людей под обломками. Поисково-спасательная операция продолжается уже пятые сутки, часть найденных тел пока не удалось идентифицировать — у родственников пропавших берут образцы ДНК. По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться тела ещё около 30 погибших.

Какие имена назвала разведка

По данным военной разведки, удар спланировал полковник Федор Зубаков — начальник группы огневого поражения штаба группировки войск "Днепр". Для сброса бомб были задействованы четыре самолета Су-34 из тактической авиационной группы № 5, сформированной на базе 11-го смешанного авиационного полка и 559-го бомбардировочного авиационного полка.

Летчиков, выполнявших сбросы, в ГУР перечислили поименно: капитан Сергей Елисеев, капитан Дмитрий Зверев, старшие лейтенанты Родион Плотников, Никита Игнатьев и Максим Соколенко, а также лейтенант Вадим Перехрест.

Российская армия вела разведку над прифронтовым поселком и, как утверждают в украинских ведомствах, знала: каждый понедельник в центре жизнеобеспечения Комышувахи выдают гуманитарную помощь — продукты, лекарства, необходимые вещи. Именно поэтому этот удар квалифицируют как умышленное военное преступление против гражданского населения.

По оценке украинской стороны, на это указывает и выбор боеприпаса: ФАБ-3000 предназначена для поражения сложных инженерных сооружений, в частности подземных. Второй аргумент — повторные удары с коротким интервалом.

Подземные объекты в Комышувахе были построены в 2025 году в качестве противорадиационных укрытий: сначала там работали подземные школы, а с 2026 года помещения использовались в качестве центров жизнестойкости общин. Аналогичный удар россияне нанесли в сентябре 2026 года по такому же подземному пункту выдачи помощи в Балабино Кушугумской общины, а в 2022 году авиабомбой разрушили драматический театр в Мариуполе, в подвале которого укрывались сотни людей.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный авиаудар по школе в Комышувахе, поразив укрытие, в котором находились мирные жители, — об этом заявил президент Владимир Зеленский. По предварительным данным, речь шла о 18 погибших и пяти раненых, а на кадрах с места происшествия были видны несколькометровые воронки и сплошные руины на месте школы и укрытия.

Также сообщалось, что число погибших в результате удара 2 ноября возросло до 53 человек, среди них — спасатели и полицейские. Поисково-спасательные работы продолжаются уже пятые сутки, ведь под завалами разрушенного подземного укрытия все еще могут находиться люди.