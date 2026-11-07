Трагедія у Комишувасі з понад 53 загиблими: ГУР назвало росіян, які скинули авіабомби

Імена російських військових, причетних до авіаудару по Комишувасі, встановила українська розвідка. За її даними, удар по гімназії, у підземному укритті якої видавали гуманітарну допомогу, спланував полковник армії РФ, а до скидання бомб залучили чотири Су-34.

Російських військових, причетних до авіаудару по селищу Комишуваха на Запоріжжі, ідентифікувало Головне управління розвідки Міноборони. Внаслідок удару по місцевій гімназії, де цивільним видавали гуманітарну допомогу, загинули щонайменше 53 людини, ще понад півсотні вважаються зниклими безвісти.

Трагедія у Комишувасі: що відомо

Другого листопада о 09:45 дві російські керовані авіабомби влучили в Комишуваську гімназію "Джерело" – зруйнованими виявилися спортивна зала та господарська будівля. Приблизно за годину окупанти скинули ФАБ-3000 безпосередньо на підземне приміщення гімназії, де були облаштовані пункт незламності та укриття для мешканців. Після цього, за наявними даними, селище зазнало ще шести авіаударів.

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Вибух тритонної бомби завалив людей під уламками. Пошуково-рятувальна операція триває вже пʼяту добу, частину знайдених тіл поки не вдалося ідентифікувати – у родичів зниклих відбирають зразки ДНК. За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися тіла ще близько 30 загиблих.

Які імена назвала розвідка

Удар, за даними воєнної розвідки, спланував полковник Федір Зубаков – начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр". Для скидання бомб залучили чотири літаки Су-34 із тактичної авіаційної групи № 5, сформованої на базі 11-го змішаного авіаційного полку та 559-го бомбардувального авіаційного полку.

Льотчиків, які виконували скиди, в ГУР перелічили поіменно: капітан Сергій Єлісєєв, капітан Дмитро Звєрєв, старші лейтенанти Родіон Плотніков, Микита Ігнатьєв і Максим Соколенко, а також лейтенант Вадим Перехрест.

Російська армія вела розвідку над прифронтовим селищем і, як стверджують в українських відомствах, знала: щопонеділка в центрі життєстійкості Комишувахи видають гуманітарну допомогу – продукти, ліки, необхідні речі. Саме тому удар кваліфікують як умисний воєнний злочин проти цивільного населення.

На це, за оцінкою української сторони, вказує і вибір боєприпаса: ФАБ-3000 призначена для ураження складних інженерних споруд, зокрема підземних. Другим аргументом називають повторні удари з коротким інтервалом.

Підземні обʼєкти в Комишувасі звели у 2025 році як протирадіаційні укриття: спершу там працювали підземні школи, а з 2026-го приміщення використовували як центри життєстійкості громад. Схожий удар росіяни завдали у вересні 2026 року по такому ж підземному пункту видачі допомоги в Балабиному Кушугумської громади, а у 2022-му авіабомбою зруйнували драматичний театр у Маріуполі, у підвалі якого ховалися сотні людей.

Раніше повідомлялося, що російські війська здійснили масований авіаудар по школі в Комишувасі, поцілив­ши в укриття з цивільними, – про це заявив президент Володимир Зеленський. За початковими даними йшлося про 18 загиблих і пʼятьох поранених, а на кадрах із місця події було видно кількаметрові вирви та суцільну руїну на місці школи й укриття.

Також повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок удару 2 листопада зросла до 53 осіб, серед них – рятувальники та поліцейські. Пошуково-рятувальні роботи тривають уже пʼяту добу, адже під завалами зруйнованого підземного укриття все ще можуть перебувати люди.