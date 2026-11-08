В сети сообщили о сбитии украинского дрона в Йемене: что известно о странном инциденте

В Йемене проправительственные войска якобы сбили украинский беспилотник "Шарк". Пока неизвестно, как дрон мог оказаться в руках военизированной группировки хуситов.

В пятницу днём, 6 ноября, проправительственные силы Йемена сбили дрон в районе Машхур, Аль-Сабиха, провинции Лахдж. Об этом в социальной сети Х сообщил журналист-фрилансер Али Аль-Сакани со ссылкой на местный источник.

Кроме того, он опубликовал фото, на котором запечатлен беспилотный летательный аппарат, лежащий на земле. Дрон, на котором видны надписи "danger", то есть "опасность", напоминает разведывательный комплекс "Шарк" украинского производства.

Дрон, похожий на украинский беспилотник Фото: соцсети

На другом фото, помеченном логотипом ВС Йемена, показаны обломки FPV-дрона с карбоновой рамой. В подписи к фотографии отмечается, что за последние несколько суток войска сбили 10 беспилотников, принадлежавших хуситам.

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FPV-дрон Фото: Соцсети

Пока неизвестно, как украинские дроны могли оказаться на территории Йемена и кому они могли принадлежать. Официального подтверждения их происхождения нет.

В свою очередь военный аналитик, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут высказал свою шутливую версию появления дрона на Аравийском полуострове.

Сообщение Чмута

По его мнению, дрон могли либо "потерять", либо "заработал экспорт".

БПЛА Shark

БПЛА Shark Фото: из открытых источников

Разведывательный беспилотный летательный аппарат Shark (Акула) разработан компанией Ukrspecsystems. БПЛА выпускается в мини-версии, а также в базовой и модернизированной.

Дроны семейства Shark могут летать от 3,5 до 7 часов со скоростью до 130 км/ч и способны преодолевать расстояние от 300 до 420 км. Стоимость БПЛА в максимальной комплектации составляет около 325 тысяч долларов.

Напомним, что 4 октября председатель Президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции против хуситов. Операция продлится до восстановления государственной власти на территории всей Йеменской Республики.

Кроме того, Фокус сообщал, что 22 октября йеменские хуситы нанесли удар по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.