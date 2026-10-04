До полного освобождения страны: Йемен объявил военную операцию против хуситов

Председатель Президентского совета Йемена Рашад аль-Алими в воскресенье, 4 октября, объявил о начале военной операции против хуситов. Операция будет продолжаться до восстановления государственной власти на территории всей Йеменской Республики.

В обращении к нации глава Президентского совета Аль-Алими заявил, что отдал распоряжение вооруженным силам, органам безопасности и всем военным формированиям начать реализацию плана по освобождения страны от хуситов. Об этом сообщает издание Yemen Today.

Аль-Алими пояснил, что решение о начале операций было принято после того, как были исчерпаны все возможности для деэскалации. Политик призвал граждан в районах, контролируемых хуситами, держаться подальше от военных объектов, мест скопления людей и путей снабжения, а также уклоняться от призыва в повстанческую армию.

Он заявил, что военные, силовые структуры и гражданские государственные институты будут находиться в состоянии полной боевой готовности до завершения миссии, подчеркнув, что новый этап операции направлен на возвращение земель под юрисдикцию законного правительства, а также изъятого хуситами оружия на его законное место в рамках верховенства права.

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Одновременно с военными операциями правительству поручено подготовить скоординированный план действий для обеспечения возобновления работы государственных учреждений в каждом освобожденном городе.

Территория Йемена, контролируемая правительством аль-Алими, окрашена серым цветом Фото: из открытых источников

По информации агентства Reuters, операцию готовят совместно с Саудовской Аравией. Йеменская армия будет проводить наземные действия, а саудиты поддерживать союзников с воздуха.

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Что происходит в Йемене

Гражданская война продолжается в Йемене с 2014 года, после того, как хуситы захватили столицу Сану и несколько провинций на северо-западе, вынудив международно признанные власти эвакуироваться в Аден.

В 2022 году стороны достигли перемирия, которое соблюдалось до 2026 года, когда хуситы, вследствие американо-изральской войны с Ираном начали ракетные и беспилотные атаки на саудовские суда и нефтяную инфраструктуру.

Напомним, в сентябре йеменские хуситы атаковали дроном священный город Мекка, таким образом перейдя "красные линии".

Ранее хуситы ударили по гражданскому аэропорту в Эр-Рияде.