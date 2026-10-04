До повного звільнення країни: Ємен оголосив про початок військової операції проти хуситів

Голова Президентської ради Ємену Рашад аль-Алімі у неділю, 4 жовтня, оголосив про початок військової операції проти хуситів. Операція триватиме до відновлення державної влади на території всієї Єменської Республіки.

У зверненні до нації голова Президентської ради Аль-Алімі заявив, що віддав розпорядження збройним силам, органам безпеки та всім військовим формуванням розпочати реалізацію плану щодо звільнення країни від хуситів. Про це повідомляє видання Yemen Today.

Аль-Алімі пояснив, що рішення про початок операцій було ухвалено після того, як були вичерпані всі можливості для деескалації. Політик закликав громадян у районах, контрольованих хуситами, триматися подалі від військових об’єктів, місць скупчення людей і шляхів постачання, а також ухилятися від призову до армії повстанців.

Він заявив, що військові, силові структури та цивільні державні інститути перебуватимуть у стані повної бойової готовності до завершення місії, підкресливши, що новий етап операції спрямований на повернення територій під юрисдикцію законного уряду, а також вилученої хуситами зброї на її законне місце в рамках верховенства права.

Видео дня

Одночасно з військовими операціями уряду доручено підготувати скоординований план дій для забезпечення відновлення роботи державних установ у кожному звільненому місті.

Територія Ємену, що перебуває під контролем уряду аль-Алімі, позначена сірим кольором Фото: з відкритих джерел

За інформацією агентства Reuters, операцію готують спільно з Саудівською Аравією. Єменська армія проводитиме наземні операції, а саудівці надаватимуть підтримку союзникам з повітря.

Важливо

Деблокувати Червоне море: Саудівська Аравія готує масштабну операцію проти хуситів — Reuters

Що відбувається в Ємені

Громадянська війна триває в Ємені з 2014 року, після того як хусити захопили столицю Сану та кілька провінцій на північному заході, змусивши міжнародно визнану владу евакуюватися до Адена.

У 2022 році сторони досягли перемир’я, яке дотримувалося до 2026 року, коли хусити, внаслідок американо-ізраїльської війни з Іраном, розпочали ракетні та безпілотні атаки на саудівські судна та нафтову інфраструктуру.

Нагадаємо, що у вересні єменські хусити здійснили атаку дроном на священне місто Мекку, тим самим перетнувши "червоні лінії".

Раніше хусити завдали удару по цивільному аеропорту в Ер-Ріяді.