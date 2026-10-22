Хуситы ударили по зданию Минобороны Саудовской Аравии: какие объекты пострадали (видео)

Днём 22 октября йеменские хуситы ударили по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде, сообщили в сети. Незадолго до воздушной атаки командиры военизированных группировок заявили, что планируют атаковать ряд ключевых объектов соседнего государства. Что произошло в Эр-Рияде, расположенном на расстоянии более 600 км от лагерей хуситов?

Информация о взрывах в Эр-Рияде в результате удара йеменских хуситов появилась в социальной сети X около 15:00 22 октября. Пост с кадрами взрывов опубликовал ряд аккаунтов, среди них — бывший военнослужащий Армии обороны Израиля с ником Eli Afriat. В посте указано, что хуситы атаковали Минобороны Саудовской Аравии. На видео с места событий — облака дыма посреди арабского города.

Между тем в сети опубликовали заявление военного представителя группировки йеменских хуситов Яхья Саре, который сообщил о серии атак по всей Саудовской Аравии. По словам Саре, удары будут наноситься по четырем основным объектам — по Министерству обороны в Эр-Рияде, по Королевскому аэропорту имени короля Фахда (город Даммам), аэропорту Абха и по объекту Aramco (нефтяная портовая инфраструктура в порту Ямбу на берегу Красного моря). Пресс-секретарь заявил, что произошло прямое попадание по Министерству обороны саудовцев, и предупредил, что удары будут усилены, если появятся новые угрозы. Удар по саудовцам нанесла группировка "Силы Ансар Аллах": СМИ "Радио Свобода" ранее писало, что это "военизированная религиозно-политическая группировка шиитов-зейдитов, контролирующая большую часть Йемена".

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"Если Саудовская Аравия нанесет удар по племенам, поддерживающим хуситов в Йемене, эта группировка будет вынуждена прибегнуть к более серьезным мерам. Саудовская Аравия понесет ответственность за последствия", — добавил Саре.

Война на Ближнем Востоке — что известно о событиях 22 октября в Саудовской Аравии

Мониторинговый проект Liveuamap, который собирает информацию из открытых источников о боевых действиях в мире, подтвердил сообщение об ударе по Эр-Рияду. Не удалось найти реакцию властей Саудовской Аравии на ситуацию в столице и на другие удары хуситов. Примерное расстояние от точки удара до Йемена и хуситов — около 600 км: неизвестно, какое именно оружие применили боевики — ракеты или ударные БПЛА.

Война на Ближнем Востоке — взрывы 22 октября в Саудовской Аравии Фото: liveuamap

Отметим, что телеканал NBC News сообщил, что на фоне новой войны на Ближнем Востоке Госдепартамент США начал эвакуировать дипломатов и их семьи из посольств в Саудовской Аравии. Кроме того, американское правительство начало незаметно сокращать присутствие на военных базах в Иордании, Катаре и Кувейте: причина — атаки хуситов и из Ирана. Также отмечается, что часть персонала баз остается, но речь идет лишь об обслуживании средств ПВО для защиты воздушного пространства от ракет и дронов.

Напоминаем, что в сентябре Фокус писал о действиях хуситов в Красном море и в Баб-эль-Мандебском проливе, расположенном на маршруте транспортировки нефти.