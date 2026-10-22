Хусити вдарили по будівлі Міноборони Саудівської Аравії: які об'єкти постраждали (відео)

Вдень 22 жовтня єменські хусити вдарили по будівлі Міністерства оборони Саудівської Аравії в Ер-Ріяді, повідомили у мережі. Незадовго до повітряної атаки командири воєнізованих угрупувань заявили, що планують атакувати низку ключових об'єктів сусідньої держави. Що сталось в Ер-Ріяді, розташованому на відстані понад 600 км від таборів хуситів?

Інформація про вибухи в Ер-Ріяді внаслідок удару єменських хуситів з'явилась у соцмережі X близько 15 год 22 жовтня. Допис з кадрами вибухів опублікувала низка акаунтів, серед них — колишній військовий Армії оборони Ізраїлю з ніком Eli Afriat. У дописі вказано, що хусити атакували Міноборони Саудівської Аравії. На відео з місця подій — хмари диму посеред арабського міста.

Тим часом у мережі опублікували заяву військового речника угрупування єменських хуситів Ях'я Саре, який повідомив про серію атак по усій Саудівській Аравії. Зі слів Саре, битимуть по чотирьох основних об'єктах — по Міноборони в Ер-Ріяді, по Королівському аеропорту імені короля Фахда (місто Даммам), аеропорту Абха та по об'єкту Aramco (нафтова портова інфраструктура у порту Ямбу на березі Червоного моря). Речник заявив, що сталось пряме влучання по Міноборони саудитів і попередив, що посилять удари, якщо бачитимуть нові загрози. Удар по саудитах завдало угрупування "Сили Ансар Аллах": медіа "Радіо Свобода" раніше писало, що це "воєнізоване релігійно-політичне угрупування шиїтів-зейдитів, яке контролює більшу частину Ємену".

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"Якщо Саудівська Аравія атакує племена, які підтримують хуситів у Ємені, угруповання буде змушене вдатися до "серйозніших варіантів" дій. Саудівська Аравія нестиме відповідальність за наслідки", — додав Саре.

Війна на Близькому Сході — що відомо про події 22 жовтня у Саудівській Аравії

Моніторинговий проєкт Liveuamap, який збирає інформацію з відкритих джерел про бойові дії у світі, підтвердив повідомлення про удар по Ер-Ріяду. Не вдалось відшукати реакцію влади Саудівської Аравії на ситуацію у столиці та на інші удари хуситів. Орієнтовна відстань від точки удару до Ємену та хуситів — близько 600 км: не відомо, яку саме зброю застосували бойовики — ракети чи ударні БпЛА.

Війна на Близькому Сході — вибухи 22 жовтня у Саудівській Аравії Фото: liveuamap

Заначимо, медіа NBC News повідомило, що на тлі нової війни на Близькому Сході держдепартамент США почав вивозити дипломатів та їхні родини з посольств у Саудівській Аравії. Крім того, американський уряд почав непублічно скорочувати присутність на військових базах в Йорданії, Катарі й Кувейті: причина — атаки хуситів та з Ірану. Також зауважили, що частину персоналу баз залишають, але ідеться лише про обслуговування засобів ППО для прикриття неба від ракет та дронів.

Нагадуємо, у вересні Фокус писав про дії хуситів у Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці, розтаванні на маршрут транспортування нафти.