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Россияне атаковали Кременчуг: есть попадания в многоквартирный дом и отель, — детали
Кременчуг в Полтавской области подвергся атаке российских беспилотников. Зафиксированы попадания в жилой дом и гостиницу.
В Кременчуге зафиксированы попадания вражеских БПЛА в двух местах. Об этом сообщил глава Полтавской военной администрации Виталий Дякивнич.
По его информации, был поврежден многоквартирный жилой дом, в котором возник пожар.
Кроме того, был нанесен удар по зданию отеля.
На места атак направлены все соответствующие службы, — сообщил чиновник, добавив, что информация о масштабах разрушений и числе пострадавших уточняется.
Ранее мониторинговые каналы предупреждали об атаке БПЛА "Бандероль".
Местные каналы сообщают, что, по предварительным данным, пострадал отель "Пантагрюэль".
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