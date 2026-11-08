Россияне атаковали Кременчуг: есть попадания в многоквартирный дом и отель, — детали

Кременчуг в Полтавской области подвергся атаке российских беспилотников. Зафиксированы попадания в жилой дом и гостиницу.

В Кременчуге зафиксированы попадания вражеских БПЛА в двух местах. Об этом сообщил глава Полтавской военной администрации Виталий Дякивнич.

По его информации, был поврежден многоквартирный жилой дом, в котором возник пожар.

Кроме того, был нанесен удар по зданию отеля.

Пожар в месте попадания Фото: скриншот

На места атак направлены все соответствующие службы, — сообщил чиновник, добавив, что информация о масштабах разрушений и числе пострадавших уточняется.

Ранее мониторинговые каналы предупреждали об атаке БПЛА "Бандероль".

Местные каналы сообщают, что, по предварительным данным, пострадал отель "Пантагрюэль".

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