Росіяни атакували Кременчук: є влучання у багатоквартирний будинок та готель, — деталі

Кременчук на Полтавщині атакували російські безпілотники. Зафіксовані влучання в житловий будинок та готель.

У Кременчуці зафіксовано влучання ворожих БпЛА на двох локаціях. Про це повідомив очільник Полтавської військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За його інформацією, було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, у якому виникла пожежа.

Також відбулося влучання в будівлю готелю.

Пожежа на місці влучання Фото: скриншот

На місця атак направлені всі відповідні служби. повідомив посадовець, додавши, що інформація щодо масштабів руйнувань та травмованих уточнюється.

Раніше моніторингові канали попереджали про атаку БПЛА "Бандероль".

Місцеві канали повідомляють, що, попередньо, постраждав готель "Пантагрюель".

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