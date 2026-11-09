Кремль нашел новый способ заманивать россиян на войну: что выявила разведка

В России нашли способ расплатиться с долгами, не требующий денег: достаточно подписать контракт на службу в армии, а кредиты будут полностью списаны только в случае гибели или инвалидности.

В России растут долги, при этом они накапливаются одновременно у населения, бизнеса и целых отраслей экономики. Так, у людей возникают проблемы с погашением кредитов и оплатой коммунальных услуг, компании задерживают выплату зарплат работникам, а количество корпоративных дефолтов увеличивается. На фоне этих проблем власти предлагают россиянам необычный способ избавиться от долгов — подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться воевать против Украины.

Об этом 8 ноября сообщила Служба внешней разведки Украины (СВРУ). По оценке украинской разведки, финансовые проблемы в РФ затронули практически все уровни экономики — от обычных заемщиков до крупных предприятий.

Видео дня

Сколько россиян не могут выплачивать кредиты

По данным украинской разведки, по состоянию на август 2026 года 28 % российских заемщиков испытывали трудности с обслуживанием банковских кредитов. В числе причин называют высокую стоимость кредитов.

При этом высокая стоимость заимствований отразилась и на корпоративном секторе. В течение января–сентября 2026 года 33 российские компании допустили технический дефолт, а 17 из них перешли к полноценному дефолту. Это означает, что предприятия не смогли выполнить часть своих финансовых обязательств в установленные сроки. В частности, речь идет о выплатах по долговым ценным бумагам и другим привлеченным средствам.

Какие предприятия не могут рассчитаться с работниками

Отдельной проблемой стали задержки с выплатой заработной платы. По состоянию на конец сентября общая сумма просроченных выплат работникам в России достигла 2,539 млрд рублей. Более 56 % этой суммы приходилось на задолженности, возникшие уже в течение 2026 года.

Предприятия объясняют невыплаты отсутствием собственных средств. То есть у компаний нет достаточно денег, чтобы своевременно рассчитываться даже со своими сотрудниками.

Среди примеров, на которые обратила внимание СЗРУ, — угольная компания "Северный Кузбасс". Она задолжала зарплату 1408 работникам на сумму более 807 млн рублей.

Сложная ситуация сложилась и на шахте "Спиридоновская" в городе Киселевске. Предприятию не хватает средств для увеличения добычи угля. В то же время без дополнительных инвестиций оно не может нарастить объемы продаж и получить необходимые поступления.

Долги накапливаются даже за коммунальные услуги

Финансовые трудности не ограничиваются только промышленностью. Проблемы с платежами возникают и в сфере коммунальных услуг.

Например, в Краснодарском крае дебиторская задолженность теплоснабжающих организаций за газ выросла на 16 %. Это свидетельствует о накоплении задолженности между предприятиями, обеспечивающими отопление, и поставщиками энергоносителей.

На фоне роста задолженности российские власти ужесточают меры принудительного взыскания. По информации СЗРУ, с октября 2026 года задолженность по жилищно-коммунальным услугам стали взыскивать в режиме так называемого "цифрового ускорения". Это означает, что судебные приставы получили возможность арестовывать имущество и зарплаты должников, а также изымать автомобили в ходе специальных рейдов.

Один из таких рейдов прошел в Калининградской области. По данным украинской разведки, общая задолженность пяти автовладельцев, в отношении которых были применены меры взыскания, превысила 4,5 млн рублей.

Таким образом, финансовые проблемы россиян касаются не только банковских кредитов. Люди накапливают долги за коммунальные услуги и рискуют лишиться имущества из-за неуплаченных обязательств.

Как Кремль использует долги для вербовки на войну против Украины

На фоне обострения финансовых проблем российские власти используют долговые обязательства в качестве одного из стимулов для привлечения людей к участию в войне против Украины.

"Кремль предлагает предприятиям кредиты, а рядовых россиян подталкивает лишь к одному способу избавления от кредитных обязательств — участию в войне против Украины", — отметили в украинской разведке.

Так, по информации СЗРУ, россиянам, заключающим контракт с Минобороны сроком не менее чем на год, предлагается частичное списание кредитных долгов. Соответствующие механизмы даже предусмотрены российским законодательством. В частности, для отдельных категорий граждан, подписавших контракт с 1 мая 2026 года на срок от одного года, предусмотрено прекращение кредитных обязательств на сумму до 10 млн рублей. Однако эта норма касается не всех заемщиков: среди условий — наличие судебного решения о взыскании долга или открытого исполнительного производства до установленной законом даты.

А вот полностью избавиться от кредитных обязательств без ограничения суммы можно только при определенных обстоятельствах. Речь идет о следующих случаях:

гибель военнослужащего;

смерти в результате ранений, полученных во время службы;

приобретения инвалидности I группы.

То есть полное списание долгов фактически связано с гибелью человека или присвоением ему инвалидности самой тяжелой степени.

Таким образом, на сегодняшний день возможность избавиться от части кредитных обязательств становится одним из механизмов вербовки людей для участия в войне против Украины.

Напомним, что Россия ежемесячно теряет в войне против Украины примерно на 6000 военнослужащих больше, чем может привлечь в свою армию, а в последние месяцы разрыв между потерями и пополнением только углубляется. По данным The Guardian, дефицит личного состава стал одной из причин, по которой Кремль пока не решается объявить новую масштабную мобилизацию.

Также Фокус писал, что масштабный полицейский рейд в центре Москвы завершился массовыми задержаниями молодежи: силовики забирали с улиц, из парка и баров даже детей в возрасте до 14 лет. После этого родители часами пытались выяснить, в какие участки доставили их детей, в то время как полиция объяснила свои действия "профилактическими мерами". Во время рейда взрослым задержанным вручали повестки в военкоматы.