Кремль знайшов новий спосіб заманювати росіян на війну: що викрила розвідка

У Росії знайшли спосіб розрахуватися з боргами, який не потребує грошей: достатньо підписати контракт на війну, а повністю кредити спишуть лише за умови загибелі чи інвалідності.

У Росії зростають борги, при цьому вони накопичуються одночасно в населення, бізнесу та цілих галузей економіки. Так, люди мають проблеми з погашенням кредитів і оплатою комунальних послуг, компанії затримують зарплати працівникам, а кількість корпоративних дефолтів збільшується. На тлі цих проблем влада пропонує росіянам незвичний спосіб позбутися боргів — підписати контракт із Міноборони РФ і вирушити воювати проти України.

Про це 8 листопада повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ). За оцінкою української розвідки, фінансові проблеми в РФ охопили практично всі рівні економіки — від звичайних позичальників до великих підприємств.

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Скільки росіян не можуть виплачувати кредити

За даними української розвідки, станом на серпень 2026 року труднощі з обслуговуванням банківських кредитів мали 28% російських позичальників. Однією з причин називають високу вартість кредитів.

При цьому висока вартість позик позначилася і на корпоративному секторі. Упродовж січня–вересня 2026 року 33 російські компанії допустили технічний дефолт, а 17 із них перейшли до повноцінного дефолту. Це означає, що підприємства не змогли виконати частину своїх фінансових зобов'язань у встановлені строки. Зокрема, йдеться про виплати за борговими цінними паперами та іншими залученими коштами.

Які підприємства не можуть розрахуватися з працівниками

Окремою проблемою стали затримки заробітної плати. На кінець вересня загальна сума прострочених виплат працівникам у Росії сягнула 2,539 млрд рублів. Понад 56% цієї суми припадало на борги, які виникли вже протягом 2026 року.

Підприємства пояснюють невиплати відсутністю власних коштів. Тобто компанії не мають достатньо грошей, щоб вчасно розраховуватися навіть із власними працівниками.

Серед прикладів, на які звернула увагу СЗРУ, — вугільна компанія "Північний Кузбас". Вона заборгувала зарплату 1408 працівникам на суму понад 807 млн рублів.

Складна ситуація і на шахті "Спиридонівська" у місті Кисельовськ. Підприємству бракує коштів, щоб збільшити видобуток вугілля. Водночас без додаткових інвестицій воно не може наростити продажі й отримати необхідні надходження.

Борги накопичуються навіть за комунальні послуги

Фінансові труднощі не обмежуються лише промисловістю. Проблеми з платежами виникають і в комунальній сфері.

Наприклад, у Краснодарському краї дебіторська заборгованість теплопостачальних організацій за газ зросла на 16%. Це свідчить про накопичення боргів між підприємствами, які забезпечують опалення, та постачальниками енергоносіїв.

На тлі зростання заборгованості російська влада посилює заходи примусового стягнення. За інформацією СЗРУ, із жовтня 2026 року борги за житлово-комунальні послуги почали стягувати в режимі так званого "цифрового прискорення". Це означає, що судові пристави отримали можливість арештовувати майно та зарплати боржників, а також вилучати автомобілі під час спеціальних рейдів.

Один із таких рейдів відбувся в Калінінградській області. За даними української розвідки, загальна заборгованість п'яти автовласників, до яких застосували заходи стягнення, перевищила 4,5 млн рублів.

Отож, фінансові проблеми росіян зачіпають не лише банківські кредити. Люди накопичують борги за комунальні послуги та ризикують втратити майно через несплачені зобов'язання.

Як Кремль використовує борги для вербування на війну проти України

На тлі зростання фінансових проблем російська влада використовує боргові зобов'язання як один із стимулів для залучення людей до війни проти України.

"Кремль пропонує підприємствам кредити, а пересічних росіян штовхає лише до одного механізму позбавлення від кредитних зобов'язань — участь у війні проти України", — зазначили в українській розвідці.

Так, за інформацією СЗРУ, росіянам, які укладають контракт із Міноборони щонайменше на рік, пропонують часткове списання кредитних боргів. Відповідні механізми навіть передбачені російським законодавством. Зокрема, для окремих категорій громадян, які підписали контракт від 1 травня 2026 року на строк від одного року, передбачене припинення кредитних зобов'язань на суму до 10 млн рублів. Однак ця норма стосується не всіх позичальників: серед умов — наявність судового рішення про стягнення боргу або відкритого виконавчого провадження до визначеної законом дати.

А от повністю позбутися кредитних зобов'язань без обмеження суми можна лише за визначених обставин. Йдеться про випадки:

загибелі військовослужбовця;

смерті внаслідок поранень, отриманих під час служби;

отримання інвалідності I групи.

Тобто повне списання боргів фактично пов'язане із загибеллю людини або отриманням нею найтяжчої групи інвалідності.

Таким чином, на сьогоднішній день можливість позбутися частини кредитних зобов'язань стає одним із механізмів вербування людей для участі у війні проти України.

Нагадаємо, що Росія щомісяця втрачає на війні проти України приблизно на 6000 військових більше, ніж може залучити до своєї армії, а останніми місяцями розрив між втратами та поповненням лише поглиблюється. За даними The Guardian, дефіцит особового складу став однією з причин, чому Кремль поки не наважується оголошувати нову масштабну мобілізацію.

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