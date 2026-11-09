Пожар уничтожил все: российская атака разрушила детский реабилитационный центр в Кременчуге

В результате российского удара ударными беспилотниками по Кременчугу вечером 8 ноября был полностью разрушен специализированный центр "Колибри", где оказывали помощь детям с инвалидностью. Также были повреждены три жилые квартиры.

Об уничтожении заведения сообщила его основательница и руководительница общественной организации "Инклюзия без ограничений" Анна Андриенко.

По её словам, в помещении центра не было военных.

Российский беспилотник попал прямо в здание, после чего вспыхнул пожар. Огонь уничтожил учебные классы, кабинеты коррекционной терапии, методические материалы и специализированное оборудование, необходимое для реабилитации детей.

Центр "Колибри" проработал девять лет. Там оказывали помощь детям с особыми образовательными потребностями — от раннего вмешательства до подготовки к обучению в инклюзивных классах обычных школ.

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По информации главы Полтавской областной военной администрации Виталия Дякивнича, в ходе атаки также были повреждены многоквартирный жилой дом и здание гостиницы.

По состоянию на поздний вечер 8 ноября было известно о семи раненых. Среди них — 16-летний подросток, которого с тяжёлыми травмами госпитализировали.

Спасатели ГСЧС в ходе ликвидации последствий нападения и тушения пожаров спасли 15 местных жителей.

Напомним, что в ночь на 7 ноября российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и беспилотники. Под обстрелом оказались Киев, Днепропетровская и Черниговская области.

Кроме того, в ночь на 7 ноября РФ нанесла баллистический удар по Киеву и энергетической инфраструктуре Киевской области. О последствиях атаки сообщили глава Макаровской общины Вадим Токар, представители ГСЧС Киевской области, начальник КОВА Тимур Ткаченко и Киевская городская военная администрация.