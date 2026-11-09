Пожежа знищила все: російська атака зруйнувала дитячий реабілітаційний центр у Кременчуці

Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками на Кременчук увечері 8 листопада повністю зруйновано спеціалізований центр "Колібрі", де допомагали дітям з інвалідністю. Також пошкоджено три житлові квартири.

Про знищення закладу повідомила його засновниця та керівниця громадської організації "Інклюзія без обмежень" Анна Андрієнко.

За її словами, у приміщенні центру не було військових.

Російський безпілотник влучив безпосередньо в будівлю, після чого спалахнула пожежа. Вогонь знищив навчальні класи, кабінети корекції, методичні матеріали та спеціалізоване обладнання, необхідне для реабілітації дітей.

Центр "Колібрі" працював дев'ять років. Там допомагали дітям з особливими освітніми потребами — від раннього втручання до підготовки до навчання в інклюзивних класах звичайних шкіл.

За інформацією очільника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, під час атаки також зазнали пошкоджень багатоквартирний житловий будинок і будівля готелю.

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Станом на пізній вечір 8 листопада було відомо про сімох поранених. Серед них — 16-річний підліток, якого з важкими травмами госпіталізували.

Рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків атаки та гасіння пожеж врятували 15 місцевих жителів.

Нагадаємо, що в ніч проти 7 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під обстрілом опинилися Київ, Дніпропетровська й Чернігівська області.

Також у ніч на 7 листопада РФ завдала балістичного удару по Києву та енергетичній інфраструктурі Київської області. Про наслідки атаки інформували голова Макарівської громади Вадим Токар, представники ДСНС Київщини, начальник КОВА Тимур Ткаченко та Київська міська військова адміністрація.