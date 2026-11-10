Авиация РФ под угрозой: под Новгородом раздаются взрывы у завода, где ремонтируют Ил-76 и Ил-78

Российские военные самолеты, перевозящие технику и личный состав, могут остаться без важной ремонтной площадки — в Новгородской области раздались взрывы возле завода, ранее атаковавшего украинские силы.

В ночь на 10 ноября в Новгородской области России прозвучала серия взрывов. Вероятной целью атаки мог стать 123-й авиационный ремонтный завод в городе Старая Русса, занимающийся ремонтом и модернизацией военно-транспортной авиации РФ, в том числе самолеты Ил-76 и Ил-78.

О взрывах и вероятном поражении предприятия сообщили OSINT-каналы, в том числе Exilenova+.

По данным WarRadar, отслеживающего сообщение Exilenova+, взрывы в Новгородской области прогремели около 02:05 по всемирному координированному времени 10 ноября.

В то же время, пока нет подтвержденных данных о том, удалось ли повредить производственные помещения, ремонтные ангары или авиационную технику на территории предприятия.

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Что известно о 123-м авиационном ремонтном заводе в городе Старая Русса

123-й авиаремонтный завод расположен в городе Старая Русса. Он входит в структуру российской государственной корпорации "Ростех" через предприятия "Авиаремонт" и Объединенную авиастроительную корпорацию.

123-й авиаремонтный завод в Старой Руссе на карте Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

По информации украинского генерального штаба, предприятие специализируется на полном цикле ремонта и модернизации военно-транспортной авиации и ее комплектующих. В частности, речь идет об обслуживании военно-транспортных самолетов, самолетов-заправщиков и другой авиатехники.

Согласно информации украинского портала "Война и санкции", завод специализируется на ремонте следующих самолетов:

Ил-76 – тяжелый военно-транспортный самолет. Российская армия использует его для перевозки личного состава, военной техники, вооружения и грузов.

– тяжелый военно-транспортный самолет. Российская армия использует его для перевозки личного состава, военной техники, вооружения и грузов. Ил-78 – самолет-заправщик, предназначенный для дозаправки других самолетов в воздухе. Он дает возможность боевой авиации увеличивать дальность полета и продолжительность выполнения задач.

– самолет-заправщик, предназначенный для дозаправки других самолетов в воздухе. Он дает возможность боевой авиации увеличивать дальность полета и продолжительность выполнения задач. Л-410 – легкий многоцелевой самолет, который используют для перевозки пассажиров и грузов, в частности в военной сфере.

Кроме самолетов предприятие ремонтирует авиационные двигатели Д-30КП и АИ-20, вспомогательные силовые установки ТГ-16М, а также воздушные винты АВ-68 и АВ-72. То есть, завод работает не только с корпусами самолетов, но и с их важными техническими узлами и системами.

Отметим, что 123-й авиаремонтный завод имеет свою взлетно-посадочную полосу. Это позволяет принимать тяжелые самолеты непосредственно на территории предприятия, а после завершения ремонтных работ проводить их испытания и проверки.

Возможное поражение такого объекта чрезвычайно болезненно для русской армии.

В настоящее время предприятие находится под санкциями США, Канады, Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Завод уже атаковали в марте: тогда повредили ангар и самолет А-50.

123-й авиаремонтный завод уже становился целью украинских сил обороны 17 марта 2026 года.

Тогда Генеральный штаб ВСУ официально уведомил о поражении объектов завода в Старой Руси. По обнародованной информации, под удар попал ангар, предназначенный для обслуживания самолетов Ил-76 и Л-410. В Генштабе пояснили, что операция проводилась в рамках мероприятий по снижению возможностей российского военно-промышленного комплекса.

Впоследствии 20 марта Генеральный штаб уточнил результаты той атаки. Украинские военные подтвердили также повреждение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации. Эту информацию также подтвердили спутниковые снимки, опубликованные Радио Свобода. На них было видно повреждение крыши одного из ангаров завода.

Что известно о последствиях новой атаки

Пока информация о новой атаке на 123-й авиаремонтный завод основывается исключительно на сообщениях OSINT-сообществ.

Вероятной целью ночной атаки стал объект, обеспечивающий ремонт и восстановление российской военно-транспортной авиации. Если поражение подтвердится, это может повлиять на возможности РФ по обслуживанию самолетов, используемых для военной логистики.

На утро 10 ноября официального подтверждения новой атаки от Генерального штаба ВСУ не было. Также не обнародована информация о масштабах возможных повреждений и последствиях удара.

Напомним, в ночь на 15 сентября российские Таганрог и Сызрань оказались под атакой. В первом городе ВСУ преследовали цель поразить авиационный комплекс имени Бериева, где ремонтируют и модернизируют военные самолеты, а вот в Сызрани после атаки беспилотников вспыхнул пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе.

Также Фокус писал, что в апреле 2026 года украинские дроны атаковали Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, где производят истребители Су-57 и Су-35 для российской армии. По спутниковым снимкам, в результате удара загорелся производственный цех №46, пробило крышу и обрушилось несколько ее секций, что могло существенно усложнить производство российских истребителей.