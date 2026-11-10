Авіація РФ під загрозою: під Новгородом лунають вибухи біля заводу, де ремонтують Іл-76 та Іл-78

Російські військові літаки, які перевозять техніку та особовий склад, можуть залишитися без важливого ремонтного майданчика — у Новгородській області пролунали вибухи біля заводу, який раніше вже атакували українські сили.

У ніч проти 10 листопада в Новгородській області Росії пролунала серія вибухів. Імовірною ціллю атаки міг стати 123-й авіаційний ремонтний завод у місті Стара Русса, який займається ремонтом і модернізацією військово-транспортної авіації РФ, зокрема літаків Іл-76 та Іл-78.

Про вибухи та ймовірне ураження підприємства повідомили OSINT-канали, зокрема Exilenova+.

За даними WarRadar, який відстежує повідомлення Exilenova+, вибухи в Новгородській області пролунали близько 02:05 за всесвітнім координованим часом 10 листопада.

Водночас поки немає підтверджених даних про те, чи вдалося пошкодити виробничі приміщення, ремонтні ангари або авіаційну техніку на території підприємства.

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Що відомо про 123-й авіаційний ремонтний завод у місті Стара Русса

123-й авіаремонтний завод розташований у місті Стара Русса. Він входить до структури російської державної корпорації "Ростех" через підприємства "Авіаремонт" та Об'єднану авіабудівну корпорацію.

123-й авіаремонтний завод у місті Стара Русса на карті Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

За інформацією українського Генерального штабу, підприємство спеціалізується на повному циклі ремонту й модернізації військово-транспортної авіації та її комплектуючих. Зокрема йдеться про обслуговування військово-транспортних літаків, літаків-заправників та іншої авіатехніки.

Згідно з інформацією українського порталу "Війна і санкції", завод спеціалізується на ремонті таких літаків:

Іл-76 — важкий військово-транспортний літак. Російська армія використовує його для перевезення особового складу, військової техніки, озброєння та вантажів.

— важкий військово-транспортний літак. Російська армія використовує його для перевезення особового складу, військової техніки, озброєння та вантажів. Іл-78 — літак-заправник, призначений для дозаправлення інших літаків у повітрі. Він дає змогу бойовій авіації збільшувати дальність польоту та тривалість виконання завдань.

— літак-заправник, призначений для дозаправлення інших літаків у повітрі. Він дає змогу бойовій авіації збільшувати дальність польоту та тривалість виконання завдань. Л-410 — легкий багатоцільовий літак, який використовують для перевезення пасажирів і вантажів, зокрема у військовій сфері.

Крім літаків, підприємство ремонтує авіаційні двигуни Д-30КП та АІ-20, допоміжні силові установки ТГ-16М, а також повітряні гвинти АВ-68 та АВ-72. Тобто завод працює не лише з корпусами літаків, а й з їхніми важливими технічними вузлами та системами.

Зазначимо, що 123-й авіаремонтний завод має власну злітно-посадкову смугу. Це дає змогу приймати важкі літаки безпосередньо на території підприємства, а після завершення ремонтних робіт проводити їхні випробування та перевірки.

Можливе ураження такого об'єкта надзвичайно болюче для російської армії.

Наразі підприємство перебуває під санкціями США, Канади, Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Нової Зеландії та України.

Завод уже атакували в березні: тоді пошкодили ангар і літак А-50

123-й авіаремонтний завод уже ставав ціллю українських Сил оборони 17 березня 2026 року.

Тоді Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомив про ураження об'єктів заводу в Старій Руссі. За оприлюдненою інформацією, під удар потрапив ангар, призначений для обслуговування літаків Іл-76 та Л-410. У Генштабі пояснили, що операцію проводили в межах заходів зі зниження спроможностей російського військово-промислового комплексу.

Згодом, 20 березня, Генеральний штаб уточнив результати тієї атаки. Українські військові підтвердили також пошкодження російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який перебував на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію. Цю інформацію також підтвердили супутникові знімки, які опублікувало Радіо Свобода. На них було видно пошкодження даху одного з ангарів заводу.

Що відомо про наслідки нової атаки

Наразі інформація про нову атаку на 123-й авіаремонтний завод ґрунтується виключно на повідомленнях OSINT-спільнот.

Ймовірною ціллю нічної атаки став об'єкт, який забезпечує ремонт і відновлення російської військово-транспортної авіації. Якщо ураження підтвердиться, це може вплинути на можливості РФ з обслуговування літаків, які використовуються для військової логістики.

Станом на ранок 10 листопада офіційного підтвердження нової атаки від Генерального штабу ЗСУ не було. Також не оприлюднено інформації про масштаби можливих пошкоджень і наслідки удару.

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня російські Таганрог і Сизрань опинилися під атакою. У першому місті ЗСУ мали на меті уразити авіаційний комплекс імені Берієва, де ремонтують та модернізують військові літаки, а от у Сизрані після атаки безпілотників спалахнула пожежа на великому нафтопереробному заводі.

Також Фокус писав, що в квітні 2026 року українські дрони атакували Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод імені Гагаріна, де виробляють винищувачі Су-57 та Су-35 для російської армії. За супутниковими знімками, внаслідок удару загорівся виробничий цех №46, пробило дах і обвалилося кілька його секцій, що могло суттєво ускладнити виробництво російських винищувачів.