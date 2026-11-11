Франция испугалась "ядерки": требует объяснений Мерца о возможных ударах по РФ

Париж озабочен планами Берлина разрабатывать дальнобойные ракеты для ударов по России. Франция требует согласовать правила их применения.

Как пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с позицией французского военного руководства, Франция хочет, чтобы Берлин четко сформулировал доктрину использования дальнобойного вооружения, в том числе ракет для так называемых глубоких высокоточных ударов (deep precision strike).

Париж настаивает, что союзники должны заранее согласовать правила применения такого оружия во избежание неправильной трактовки их действий по России.

Почему Франция опасается ядерного ответа России

Главное беспокойство французской стороны связано с риском эскалации. В случае применения Германией дальнобойных ракет для ударов по российской территории Москва может неправильно оценить характер атаки и возможные последствия.

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Во французском военном руководстве опасаются, что обычный конвенционный удар может быть воспринят Россией как начало более масштабной военной операции, что создаст риск ядерного ответа. Один из собеседников FT отметил необходимость четкой и достаточно публичной доктрины.

"Было бы гораздо лучше иметь четкую и достаточно публичную доктрину, чтобы у россиян не возникало неправильного толкования сигналов или каких-либо недоразумений", — сказал он.

Таким образом, Париж хочет не только согласования военных возможностей союзников, но и понятных потенциальному противнику правил их использования.

Какие ракеты разрабатывает Германия

Беспокойство Франции возникло на фоне планов Германии развивать собственные возможности дальнобойных ударов. По данным издания, немецкие вооруженные силы работают над созданием ракетного комплекса наземного базирования с дальностью поражения от 500 до 2000 километров.

Такое вооружение потенциально позволит наносить удары по целям на значительном расстоянии, в том числе в глубине российской территории. Развитие этих возможностей является частью более широкого процесса перевооружения Европы. Он проходит на фоне российского вторжения в Украину и дискуссий о будущей роли США в обеспечении европейской безопасности.

Немецкая сторона, по информации издания, разделяет позицию о необходимости выработать общие правила применения дальнобойного оружия. Высокопоставленный представитель Германии заявил, что Берлин полностью согласен с необходимостью создать общую европейскую доктрину и сформировать общее понимание механизмов военной эскалации.

Почему Франция хочет согласовать ракетную доктрину с союзниками

Отдельный вопрос для Парижа — ответственность за возможные удары, которые будут совершать партнеры в рамках французской концепции так называемого передового сдерживания. Речь идет об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона по расширению роли французского ядерного сдерживания в обеспечении безопасности европейских союзников.

Французское руководство опасается, что в случае участия партнеров в военных операциях против России, Париж также может оказаться под угрозой втягивания в эскалацию.

Важным остается и вопрос взаимодействия в рамках НАТО. Среди западных чиновников понимание, что удары должны быть направлены против военных способностей противника, а не правительственных или ядерных объектов. Такие операции должны также координироваться с союзниками.

Как Франция и Германия перестраивают систему обороны Европы

Дискуссия о дальнобойных ракетах является частью более широкого диалога Парижа и Берлина о будущем европейской обороны. Франция остается единственной страной Европейского Союза, обладающей собственным ядерным арсеналом. Поэтому Макрон предлагает рассматривать французские силы ядерного сдерживания как один из элементов безопасности других европейских государств.

Германия также участвует в этих обсуждениях. Однако для Берлина принципиальным остается вопрос совместного принятия решений и согласования военной политики с партнерами.

В то же время, развитие дальнобойных ракет требует не только технических возможностей, но и четкого понимания того, при каких условиях их можно использовать. Именно отсутствие согласованных правил, по мнению французских собеседников, может создать дополнительные риски в отношениях с Москвой.

Речь идет об обсуждении общей доктрины, а не о согласованном решении по конкретным ударам по России или автоматическом привлечении Франции к таким операциям.

Как ранее писал Фокус, к плану французского "передового сдерживания" уже присоединились 10 европейских стран. Среди них – Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания. на.

Также мы рассказывали, где в Европе находится ядерное оружие и какие страны имеют соответствующую инфраструктуру. Этот вопрос приобретает дополнительное значение на фоне стремления европейских государств усилить свои оборонные возможности и уменьшить зависимость от американских гарантий безопасности.