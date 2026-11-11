Франція злякалась "ядерки": вимагає пояснень Мерца про можливі удари по РФ

Париж занепокоєний планами Берліна розробляти далекобійні ракети для ударів по Росії. Франція вимагає узгодити правила їх застосування.

Як пише британська газета Financial Times (FT) із посиланням на джерела, обізнані з позицією французького військового керівництва, Франція хоче, щоб Берлін чітко сформулював доктрину використання далекобійного озброєння, зокрема ракет для так званих глибоких високоточних ударів (deep precision strike).

Париж наполягає, що союзники повинні заздалегідь узгодити правила застосування такої зброї, аби уникнути неправильного трактування їхніх дій Росією.

Чому Франція побоюється ядерної відповіді Росії

Головне занепокоєння французької сторони пов'язане з ризиком ескалації. У разі застосування Німеччиною далекобійних ракет для ударів по російській території Москва може неправильно оцінити характер атаки та її можливі наслідки.

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У французькому військовому керівництві побоюються, що звичайний конвенційний удар може бути сприйнятий Росією як початок масштабнішої військової операції, що створить ризик ядерної відповіді. Один зі співрозмовників FT наголосив на необхідності чіткої та достатньо публічної доктрини.

"Було б набагато краще мати чітку і достатньо публічну доктрину, щоб у росіян не виникало неправильного тлумачення сигналів або будь-яких непорозумінь", — сказав він.

Таким чином, Париж хоче не лише узгодження військових можливостей союзників, а й зрозумілих для потенційного противника правил їх використання.

Які ракети розробляє Німеччина

Занепокоєння Франції виникло на тлі планів Німеччини розвивати власні можливості далекобійних ударів. За даними видання, німецькі збройні сили працюють над створенням ракетного комплексу наземного базування з дальністю ураження від 500 до понад 2000 кілометрів.

Таке озброєння потенційно дозволить завдавати ударів по цілях на значній відстані, зокрема в глибині російської території. Розвиток цих можливостей є частиною ширшого процесу переозброєння Європи. Він відбувається на тлі російського вторгнення в Україну та дискусій щодо майбутньої ролі США в забезпеченні європейської безпеки.

Німецька сторона, за інформацією видання, поділяє позицію щодо необхідності виробити спільні правила застосування далекобійної зброї. Високопоставлений представник Німеччини заявив, що Берлін повністю погоджується з потребою створити спільну європейську доктрину та сформувати загальне розуміння механізмів військової ескалації.

Чому Франція хоче узгодити ракетну доктрину із союзниками

Окреме питання для Парижа — відповідальність за можливі удари, які здійснюватимуть партнери в межах французької концепції так званого передового стримування. Йдеться про ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона щодо розширення ролі французького ядерного стримування у забезпеченні безпеки європейських союзників.

Французьке керівництво побоюється, що в разі участі партнерів у військових операціях проти Росії Париж також може опинитися під загрозою втягування в ескалацію.

Важливим залишається і питання взаємодії в межах НАТО. Серед західних посадовців є розуміння, що удари мають бути спрямовані проти військових спроможностей противника, а не урядових або ядерних об'єктів. Такі операції також повинні координуватися із союзниками.

Як Франція та Німеччина перебудовують систему оборони Європи

Дискусія щодо далекобійних ракет є частиною ширшого діалогу Парижа та Берліна про майбутнє європейської оборони. Франція залишається єдиною країною Європейського Союзу, яка має власний ядерний арсенал. Тому Макрон пропонує розглядати французькі сили ядерного стримування як один з елементів безпеки інших європейських держав.

Німеччина також бере участь у цих обговореннях. Однак для Берліна принциповим залишається питання спільного ухвалення рішень та узгодження військової політики з партнерами.

Водночас розвиток далекобійних ракет потребує не лише технічних можливостей, а й чіткого розуміння того, за яких умов їх можна використовувати. Саме відсутність узгоджених правил, на думку французьких співрозмовників FT, може створити додаткові ризики у відносинах із Москвою.

Наразі йдеться про обговорення спільної доктрини, а не про погоджене рішення щодо конкретних ударів по Росії чи автоматичне залучення Франції до таких операцій.

Як раніше писав Фокус, до плану французького "передового стримування" вже долучилися 10 європейських країн. Серед них — Німеччина, Велика Британія, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Фінляндія, Норвегія, Швеція та Данія. на.

Також ми розповідали, де в Європі розташована ядерна зброя та які країни мають відповідну інфраструктуру. Це питання набуває додаткового значення на тлі прагнення європейських держав посилити власні оборонні можливості та зменшити залежність від американських гарантій безпеки.