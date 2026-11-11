РФ ударила по шести крупным электроподстанциям Украины: Корецкий рассказал об ужасных последствиях

В результате российских атак повреждены энергообъекты, а также травмированы.

РФ продолжает энергетический террор Украины в преддверии зимы, пытаясь лишить украинские города света и тепла. Ночью 11 ноября российская армия ударила по шести крупным электроподстанциям в четырех регионах Украины. Кроме этого, как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, повреждения получила железнодорожная инфраструктура и объекты гражданской застройки.

Последствия российских ударов по электроподстанциям

Россия ночью атаковала шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях. Существенно ощутимым российский удар стал для жителей Кривого Рога. Там враг прицельно ударил по предприятию теплоснабжение. В результате атаки возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома.

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"Тепловики и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить теплоснабжение в городе", — отметил Корецкий.

Кроме этого, в Кировоградской и Ровенской области в результате российских обстрелов повреждены линии электропередачи разного класса напряжения.

Что еще попало под атаку России

Россия не успокоилась после ударов по энергетике и продолжила избивать гражданскую инфраструктуру Украины. Как сообщил премьер-министр, кроме энергетики, враг бил по железной дороге на Днепропетровщине и Житомирщине.

В Херсонской области в результате удара авиабомбы пострадало здание школы. В Харькове повреждены пять многоквартирных домов.

По состоянию на утро 11 ноября известно о по меньшей мере 14 травмированных. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил Корецкий.

Напомним, недавно Фокус писал, что доктор экономических наук и руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокоп считает, что Москва будет пытаться вырезать из энергосистемы города, которые зависят от передачи электроэнергии.

Кроме этого, ранее ДТЭК показала фотографии последствий удара по одной из пострадавших в результате последних обстрелов теплоэлектростанций.