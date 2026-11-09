Киев, Одесса и не только: РФ может повлечь за собой блекауты до двух недель в ряде городов

С наступлением холодов Россия не отказалась от идеи спровоцировать энергетический кризис в Украине. Удары по энергообъектам продолжаются. А недавно Россия массированно атаковала четыре ТЭС Украины, поставив под угрозу не только электроснабжение, но и отопительный сезон.

Доктор экономических наук и руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип считает, что Москва будет пытаться отключить от энергосистемы города, зависимые от передачи электроэнергии. Об этом он рассказал Lviv.Media.

Среди городов, которые больше всего пострадают от ударов по энергообъектам, эксперт выделил Киев. Он отметил, что россияне уже пытались реализовать этот сценарий ещё в прошлом году, однако им это не удалось. Поэтому Кремль прибег к реализации того же сценария, но уже в этом году — то есть россияне пытаются уничтожить абсолютно все линии электропередачи, по которым Киев получает электроэнергию из объединенной энергосистемы.

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Какие ещё города могут оказаться в ситуации блэкаута

По словам Андриана Прокипа, аналогичная ситуация наблюдается и с Одессой, ведь часть города омывается морем, и поэтому россияне будут пытаться отключить Одессу от энергосистемы.

Помимо Одессы, в такой же зоне риска находится Днепр. По словам эксперта, россияне уже уничтожили важный объект, обеспечивающий регион электроэнергией, — Приднепровскую ТЭС. После последних атак эта теплоэлектростанция понесла значительные разрушения и в настоящее время не работает.

Помимо Днепра, в зоне риска, хотя и несколько меньшей, но всё же высокие проблемы с обеспечением электроэнергией могут возникнуть в Чернигове, Сумах и Харькове.

"Но в тех городах, на которые они будут нацеливаться, чтобы отключить их от энергосистемы, конечно, существует очень высокая вероятность того, что это будет, по сути, блэкаут на три дня, на пять дней, на неделю, на две недели, когда город теряет связь с объединенной энергосистемой и полагается только на собственную генерацию", — рассказал Прокип.

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