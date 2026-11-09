Київ, Одеса і не лише: РФ може спричинити блекаути до двох тижнів у низці міст

Із настанням холодів Росія не відмовилася від ідеї спричинити енергетичну кризу в Україні. Удари по енергооб’єктах продовжуються. А нещодавно Росія масовано атакувала чотири ТЕС України, поставивши під загрозу не лише електропостачання, а й опалювальний сезон.

Доктор економічних наук та керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп вважає, що Москва буде намагатися вирізати з енергосистеми міста, які залежні від передачі електроенергії. Про це він розповів Lviv.Media.

Серед міст, які найбільше потерпатимуть від ударів по енергооб’єктах, експерт виокремив Київ. Він зазначив, що росіяни вже намагалися реалізувати цей сценарій ще минулоріч, втім, цього їм не вдалося. Тому Кремль вдався впроваджувати той самий сценарій, але вже цього року — тобто росіяни намагаються знищити абсолютно всі з'єднання, через які Київ отримає електроенергію з об'єднаної енергосистеми.

Видео дня

Які ще міста можуть поринути у блекаут

За словами Андріана Прокіпа, подібна ситуація також із Одесою, адже частина її обмежена морем, а тому росіяни будуть намагатися вибити Одесу із енергосистеми.

Окрім Одеси, в такій самій зоні ризику є Дніпро. За словами експерта, росіяни вже знищили важливий об’єкт забезпечення електроенергією регіону — Придніпровську ТЕС. Після останніх атак ця теплоелектростанція зазнала значних руйнувань і наразі не працює.

Крім Дніпра, у дещо меншій зоні ризику, але все-таки високі проблеми із забезпеченням електроенергії можуть бути у Чернігова, Сум та Харкова.

"Але в таких містах, на які вони будуть цілитися, щоб вирізати із енергосистеми, звичайно, що там є дуже висока ймовірність, що це буде, по суті, блек-аут на три дні, на п'ять днів, на тиждень, на два тижні, коли місто втрачає зв'язок з об'єднаною енергосистемою і покладається лише на власну генерацію", — розповів Прокіп.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що: