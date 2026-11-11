РФ ударила по шістьох великих електропідстанціях України: Корецький розповів про жахливі наслідки

Внаслідок російських атак пошкоджені енергооб'єкти, а також є травмовані.

РФ продовжує енергетичний терор України напередодні зими, намагаючись позбавити українські міста світла та тепла. Уночі 11 листопада російська армія вдарила по шістьох великих електропідстанціях у чотирьох регіонах України. Крім цього, як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура та обʼєкти цивільної забудови.

Наслідки російських ударів по електропідстанціях

Росія уночі атакувала шість великих електропідстанцій на Вінниччині, Кіровоградщині, Житомирщині та Черкащині. Суттєво відчутним російський удар став для жителів Кривого Рогу. Там ворог прицільно ударив по підприємству теплопостачання. Внаслідок атаки виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки.

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"Тепловики і енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в місті", — зазначив Корецький.

Крім цього, на Кіровоградщині та Рівненщині внаслідок російського обстрілу пошкоджені лінії електропередачі різного класу напруги.

Що ще потрапило під атаку Росії

Росія не заспокоїлась після ударів по енергетиці та продовжила бити по цивільній інфраструктурі України. Як повідомив прем'єр-міністр, окрім енергетики, ворог бив по залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині.

На Херсонщині в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи. У Харкові пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків.

Станом на ранок 11 листопада відомо про щонайменше 14 травмованих. Їм надають необхідну медичну допомогу, повідомив Корецький.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав, що доктор економічних наук та керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп вважає, що Москва буде намагатися вирізати з енергосистеми міста, які залежні від передачі електроенергії.

Крім цього, раніше ДТЕК показала фотографії наслідків удару по одній з теплоелектростанцій, яка постраждала внаслідок останніх обстрілів.