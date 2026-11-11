Обещали работу на строительстве, а отправили на штурм: Украина впервые взяла в плен индонезийца

Индонезийцу обещали работу на строительстве в России, но по прилету в Москву он узнал, что подписал контракт с Минобороны РФ.

Украинские военные впервые взяли в плен гражданина Индонезии, которого Россия завербовала для войны против Украины. 49-летний Сукамто Айок из города Блитар на индонезийском острове Ява стал первым индонезийцем, захваченным в плен в Украине, пишет The Guardian со ссылкой на украинский проект "Хочу жить ".

Ехал на строительство, а попал в штурмовики

27 мая 2026 года бывший одноклассник Арьо Арьянто предложил Сукамто работу в России по контракту на гражданское строительство. Арьянто представлял мужчину по имени Александр, вербовавший людей для отправки в РФ. Бывший одноклассник организовал поездку и для Сукамто.

22 июля Сукамто вылетел в Москву с мужем по имени Чарльз Кумар. Их поселили в квартире с двумя россиянами. Затем Сукамто подписал годовой контракт на строительство. Впрочем, как отмечает проект, контракт был заключен с Министерством обороны России, а Сукамто был назначен в 39-ю бригаду (военная часть 35390).

Видео дня

Узнав, что он подписал

О том, что подписали контракт не на строительство, а в армию РФ — Сукамто и Чарльз узнали 30 июля в автобусе, который перевозил их и еще 12 человек из Москвы в временно оккупированный Донецк. По словам Сукамто, он и еще один индонезиец попытались скрыться, но их задержали. Индонезиец рассказал, что затем ему насильно нанесли татуировку с идентификационным номером на груди.

Россияне насильно нанесли татуировку индонезийцу с идентификационным номером на груди

Завербованных иностранцев бросили на штурмы без подготовки

Как пишет проект "Хочу жить", никакой учебы, даже официальной, для завербованных иностранцев не проводилось. Сукамто и других иностранцев под наблюдением российских командиров доставили в Запорожскую область для участия в штурме. Его группа попала под обстрелы украинских беспилотников и разгромлена. Индонезиец бродил несколько дней, прежде чем добрался до украинских позиций, где его взяли в плен.

В октябре бригадный генерал Дмитрий Усов, секретарь Координационного штаба Украины по обращению с военнопленными, встретился с послом Индонезии в Украине Арифом Басаламой. Украинская сторона заявила, что готова согласиться на консульский визит в Сукамто.

РФ завербовала уже около 300 индонезийцев

Согласно данным проекта, Россия завербовала не менее 292 индонезийцев и пытается ускорить набор на фоне больших потерь на фронте. В то же время, индонезийцы и другие иностранные граждане, завербованные в ряды вооруженных сил России, имеют возможность безопасно сдаться в плен с помощью украинского проекта "Хочу жить".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Большинство иностранцев, воевавших за Россию и попавших в украинский плен, просятся назад, но Москва забирать их не хочет.

Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах в столице ОАЭ 10 ноября одним из ключевых стал вопрос о возможности нового крупного обмена пленными между Украиной и Россией.