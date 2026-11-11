Обіцяли роботу на будівництві, а відправили на штурм: Україна вперше взяла у полон індонезійця

Індонезійцю обіцяли роботу на будівництві в Росії, але після прильоту до Москви він дізнався, що підписав контракт із Міноборони РФ.

Українські військові вперше взяли у полон громадянина Індонезії, якого Росія завербувала для війни проти України.49-річний Сукамто Айок з міста Блітар на індонезійському острові Ява став першим індонезійцем, захопленим у полон в Україні, пише The Guardian із посиланням на український проєкт "Хочу жити".

Їхав на будівництво, а потрапив у штурмовики

27 травня 2026 року колишній однокласник Арьо Ар'янто запропонував Сукамто роботу в Росії за контрактом на цивільне будівництво. Ар'янто представляв чоловіка на ім'я Олександр, який вербував людей для відправлення до РФ. Колишній однокласник організував поїздку і для Сукамто.

22 липня Сукамто вилетів до Москви з чоловіком на ім'я Чарльз Кумар. Їх поселили в квартирі з двома росіянами. Потім Сукамто підписав річний контракт на "будівництво". Втім, як зазначає проєкт, контракт був укладений з Міністерством оборони Росії, а Сукамто призначили до 39-ї бригади (військова частина 35390).

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Дізнавшись, що він підписав

Про те, що підписали контракт не на будівництво, а до армії РФ — Сукамто та Чарльз дізналися 30 липня в автобусі, який перевозив їх та ще 12 осіб з Москви до тимчасово окупованого Донецька. За словами Сукамто, він та ще один індонезієць спробували втекти, але їх затримали. Індонезієць розповів, що потім йому силоміць нанесли татуювання з ідентифікаційним номером на грудях.

Росіяни силоміць нанесли татуювання індонезійцю з ідентифікаційним номером на грудях

Завербованих іноземців кинули на штурми без підготовки

Як пише проєкт "Хочу жити", жодного навчання, навіть офіційного, для завербованих іноземців не проводилося. Сукамто та інших іноземців під наглядом російських командирів доставили до Запорізької області для участі в штурмі. Його група потрапила під обстріли українських безпілотників і була розгромлена. Індонезієць блукав кілька днів, перш ніж дістався українських позицій, де його взяли в полон.

У жовтні бригадний генерал Дмитро Усов, секретар Координаційного штабу України з питань поводження з військовополоненими, зустрівся з послом Індонезії в Україні Аріфом Басаламою. Українська сторона заявила, що готова погодитися на консульський візит до Сукамто.

РФ завербувала вже майже 300 індонезійців

Згідно із даними проєкту, Росія завербувала щонайменше 292 індонезійців і намагається пришвидшити набір на тлі великих втрат на фронті. Водночас індонезійці та інші іноземні громадяни, завербовані до лав збройних сил Росії, мають можливість безпечно здатися в полон за допомогою українського проєкту "Хочу жити ".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Більшість іноземців, які воювали за Росію й потрапили в український полон, просяться назад, але Москва забирати їх не хоче.

Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах у столиці ОАЕ 10 листопада одним із ключових стало питання можливості нового великого обміну полоненими між Україною та Росією.