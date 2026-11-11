Носитель "Калибров": СБУ поразила ракетный корабль "Буян-М" и нефтяные терминалы в Усть-Луге

СБУ и Силы обороны ночью нанесли удар по Усть-Луге, ключевому порту России на Балтике, через который она экспортирует нефть. На терминалах вспыхнули пожары, повреждены резервуары и причал для танкеров, а также поражен малый ракетный корабль "Буян-М".

В ночь на 11 ноября украинские дроны нанесли удар по порту Усть-Луга в Ленинградской области России. Удар был нанесен по нефтеперерабатывающим, портовым и транспортным объектам, сообщили в Генштабе ВСУ.

На терминале "Новатэк-Усть-Луга" удары пришлись на резервуары вместимостью по 30 тыс. тонн, и топливо разлилось. "Усть-Луга Ойл" охватил масштабный пожар, горели также терминал АО "Фактор" и станция Лужская.

По данным Генштаба, повреждены пять резервуаров объемом 150 тыс. кубометров, установка гидрокрекинга, насосная станция и причал для танкеров. Через этот порт РФ экспортирует нефть за границу, а выручка поступает в бюджет, из которого финансируется, в том числе, и вооружение.

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В море был поражен ракетный корабль проекта "Буян-М"

Также пострадал малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта "Буян-М", спущенный на воду в 2022 году. Он способен запускать ракеты "Калибр" и "Оникс". Ещё проверяются данные о возможном уничтожении российских боевых вертолётов.

"СБУ продолжает систематически выводить из строя нефтяную инфраструктуру России, сокращая поступления в бюджет Кремля, который финансирует производство ракет, дронов и другого вооружения для войны против Украины", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что беспилотники добрались и до Омского НПЗ — крупнейшего в России, мощностью 22 млн тонн в год.

Также сообщалось, что жители Краснодарского края писали о взрывах, а дым от Афипского НПЗ был виден в окрестностях Краснодара, однако официально это не подтвердили.