Носій "Калібрів": СБУ уразила ракетний корабель "Буян-М" і нафтові термінали в Усть-Лузі

СБУ та Сили оборони вночі вдарили по Усть-Лузі, ключовому порту Росії на Балтиці, через який вона експортує нафту. На терміналах спалахнули пожежі, пошкоджено резервуари й причал для танкерів, а також уражено малий ракетний корабель "Буян-М".

Українські дрони в ніч на 11 листопада атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії. Удар по нафтопереробних, портових і транспортних об'єктах, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На терміналі "Новатек-Усть-Луга" влучання припали на резервуари по 30 тис. тонн, і пальне розлилося. "Усть-Луга Ойл" охопила масштабна пожежа, горіли також термінал АТ "Фактор" і станція Лужська.

За даними Генштабу, пошкоджено п'ять резервуарів на 150 тис. кубометрів, установку гідрокрекінгу, насосну станцію та причал для танкерів. Через цей порт РФ продає нафту за кордон, а виручка йде до бюджету, що фінансує і зброю.

Видео дня

Було уражено ракетний корабель проєкту "Буян-М" у морі

Також уражено малий ракетний корабель "Наро-Фомінськ" проєкту "Буян-М", спущений на воду у 2022 році. Він здатен запускати ракети "Калібр" та "Онікс". Ще перевіряють дані про можливе знищення російських бойових гелікоптерів.

"СБУ продовжує системно виводити з ладу нафтову інфраструктуру росії, скорочуючи надходження до бюджету Кремля, який фінансує виробництво ракет, дронів та іншого озброєння для війни проти України", – наголосили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що безпілотники дісталися й Омського НПЗ, найбільшого в Росії з потужністю 22 млн тонн на рік.

Також повідомлялося, що жителі Краснодарського краю писали про вибухи, а дим від Афіпського НПЗ було видно біля Краснодара, але офіційно це не підтвердили.