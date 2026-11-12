Атаки РФ могут нарушить газоснабжение: эксперт заявил о риске перебоев во всех областях

Российские удары по энергетической инфраструктуре могут привести к перебоям с газоснабжением в различных регионах Украины, в том числе вдали от линии фронта. Для восстановления поврежденных объектов газовой инфраструктуры специалистам потребуется время.

Об этом заявил бывший министр топлива и энергетики Украины, заслуженный энергетик Юрий Продан в эфире программы "Ранок.LIVE".

Комментируя ситуацию с газоснабжением в Краматорске после российских атак, эксперт отметил, что пока сложно оценить масштабы повреждений. По его словам, аварийным службам нужно время, чтобы восстановить подачу газа.

Продан также обратил внимание на усиление российских ударов с использованием дронов и баллистических ракет. Целями атак становятся объекты энергетической инфраструктуры, в частности газораспределительные системы и предприятия по добыче газа.

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По оценке эксперта, возможности Украины по защите энергетических объектов сократились. Поэтому опасность повреждения газовой инфраструктуры существует не только в прифронтовых районах, но и в центральных, западных, южных и других областях.

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"Я думаю, что такая ситуация может сложиться на всей территории Украины, в том числе и с газоснабжением, поэтому следует быть готовыми к такой ситуации", — подчеркнул Продан.

Он добавил, что энергетикам и газовикам будет легче восстанавливать поврежденные объекты, если интенсивность российских атак снизится. По мнению эксперта, этого можно добиться за счет укрепления противовоздушной обороны Украины.

Ранее Фокус рассказывал, готова ли Украина к самой суровой зиме.

Кроме того, эксперты не исключали, что зимой в отдельных регионах страны могут искусственно ограничивать поставки газа.