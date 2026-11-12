Нанесли удары по энергетике и транспортной инфраструктуре: РФ ночью атаковала несколько областей Украины

Россия вновь нанесла удары по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре. В результате обстрелов возникли пожары, были повреждены здания и автомобили, а также есть погибшие и раненые.

В ночь на 12 ноября Россия нанесла удары по нескольким областям Украины. Основными целями стали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. В результате обстрелов есть раненые и погибшие.

По сообщению премьер-министра Украины Сергея Корецкого, в восьми областях зафиксированы разрушения в результате ночной атаки российских войск.

Россия вновь нанесла удар по энергетике

В Запорожье РФ нанесла удары по территории объекта генерации электроэнергии. Как сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский, каби повредили сразу две высоковольтные линии электропередачи: одна была полностью оборвана, её провод упал на другую. В результате атаки оккупантов остались без электричества 16 083 семьи и юридические лица, в том числе ряд объектов водоснабжения.

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Кроме того, Корецкий сообщил, что РФ нанесла удары по высоковольтным подстанциям в Одесской и Ровенской областях.

В Минэнерго сообщили, что по состоянию на утро 12 ноября без электричества осталась часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Кроме того, в Полтавской области в результате российского нападения ранения получили четверо энергетиков. Им оказывается медицинская помощь.

Под удар попала гражданская инфраструктура

В Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом. Погибла 44-летняя женщина, ещё семь человек пострадали, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Кроме того, Корецкий сообщил, что в столице в результате атаки баллистическими ракетами было повреждено строительно-производственное предприятие, а в Киевской области под ракетный удар попало гражданское предприятие.

В результате атаки были повреждены жилые дома в Ровно, в Запорожской и Харьковской областях.

Кроме того, в Ковеле, что на Волыни, дрон упал на территорию таможенного терминала. Загорелись грузовики и автоцистерна с топливом, сообщили в Волынской ОГА. В результате атаки травмы получил 54-летний мужчина. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что Фокус писал, что российские удары по энергетической инфраструктуре могут привести к перебоям с газоснабжением в различных регионах Украины, в том числе вдали от линии фронта.