"Некоторые вещи уже понятны": Зеленский отреагировал на ограничения Starshield и раскрыл намерения Путина

О намерении Путина разрушить жизнь в шести крупных украинских городах и о новых ограничениях скорости Starshield заявил Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества. Из-за замедления связи, по его словам, сложнее сбивать реактивные "Шахеды".

О намерении разрушить жизнь в крупных украинских городах — Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Запорожье и Херсоне — Владимир Путин заявил своему окружению. Об этом Владимир Зеленский сказал в обращении к участникам IX саммита Европейского политического сообщества.

Россия, по словам президента Украины, также планирует наращивать производство реактивных дронов Shahed и увеличивать количество атак. Отдельно он подчеркнул позицию, которую Украина должна четко озвучивать: российскую оккупацию украинских территорий не признают никогда.

Вторая тема выступления — ограничения скорости спутниковой связи Starshield, которые в Украине зафиксировали в очередной раз.

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"Плохая новость заключается в том, что мы снова сталкиваемся с проблемами со Starshield. И мы снова зафиксировали ограничение скорости Starshield на территории Украины, в частности на временно оккупированных территориях Украины. Ограничение скорости снова составляет 161 километр в час. Это 100 миль в час", – сказал глава государства.

По мнению Зеленского, сами эти решения уже многое говорят о сложившейся ситуации.

"Но некоторые вещи уже понятны. Если кто-то в Америке принимает решение, фактически относясь к украинской территории так, будто она не является украинской, то это говорит нам о том, в каком направлении всё движется", — отметил он.

Ограничения напрямую сказываются на способности перехватывать российские реактивные "Шахеды": эти беспилотники летят именно с оккупированных территорий, и без необходимой скорости догнать их вовремя не удается.

Украина не может задействовать авиацию вблизи линии фронта — там действуют только дроны-перехватчики.

"А это означает, что все больше российских ударов достигают целей и все больше наших людей гибнут, наши мирные жители гибнут от рук России. Мы пытаемся получить подробности от американской стороны, но пока знаем очень мало", — подытожил президент.

Ранее сообщалось, что украинские военные вновь фиксируют ограничение скорости системы Starshield на уровне 161 км/ч, из-за чего перехватить российские дроны становится сложнее. Информацию об очередном снижении скорости Зеленский опубликовал в своём Telegram: по его словам, ограничение действует вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Также сообщалось, что российская делегация на переговорах уклонилась от ответа по поводу энергетического перемирия, поэтому Киев ожидает итогов беседы представителей Трампа с Путиным. Зеленский рассказал также о предложении обмена "всех на всех" и гарантиях безопасности со стороны США.