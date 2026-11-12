"Деякі речі вже зрозумілі": Зеленський відреагував на обмеження Starshield і розкрив намір Путіна

Про намір Путіна зруйнувати життя у шести великих українських містах і про нові обмеження швидкості Starshield заявив Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти. Через сповільнення зв'язку, за його словами, складніше збивати реактивні "Шахеди".

Намір зруйнувати життя у великих українських містах – Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Херсоні – Володимир Путін озвучив своєму оточенню. Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні до учасників ІХ саміту Європейської політичної спільноти.

Росія, за словами українського президента, також планує нарощувати виробництво реактивних дронів Shahed і збільшувати кількість атак. Окремо він наголосив на позиції, яку Україна має озвучувати чітко: російську окупацію українських територій не визнають ніколи.

Друга тема виступу – обмеження швидкості супутникового зв'язку Starshield, які в Україні зафіксували вкотре.

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"Погана новина полягає в тому, що ми знову бачимо проблеми зі Starshield. І ми знову зафіксували обмеження швидкості Starshield на українській території, зокрема на тимчасово окупованих частинах України. Обмеження швидкості знову становить 161 кілометр на годину. Це 100 миль на годину", – сказав глава держави.

На думку Зеленського, самі ці рішення вже багато говорять про ситуацію.

"Але деякі речі вже зрозумілі. Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, фактично ставлячись до української території так, ніби вона не є українською, то це говорить нам про те, куди все рухається", – зазначив він.

Обмеження безпосередньо б'ють по здатності перехоплювати російські реактивні "Шахеди": ці безпілотники летять саме з окупованих територій, і без потрібної швидкості наздогнати їх вчасно не вдається.

Авіацію поблизу лінії фронту Україна використовувати не може – там працюють тільки дрони-перехоплювачі.

"А це означає, що більше російських ударів досягають цілей і більше наших людей гинуть, наші цивільні гинуть від рук Росії. Ми намагаємося отримати подробиці від американської сторони, але поки що знаємо дуже мало", – резюмував президент.

Раніше повідомлялося, що українські військові знову фіксують ліміт швидкості Starshield на рівні 161 км/год, через що складніше перехоплювати російські дрони. Інформацію про чергове сповільнення Зеленський публікував у своєму Telegram: за його словами, обмеження діє вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

Також повідомлялося, що російська делегація на переговорах ухилилася від відповіді щодо енергетичного перемир'я, тож Київ чекає на підсумки розмови посланців Трампа з Путіним. Зеленський розповів і про пропозицію обміну "всіх на всіх" та гарантії безпеки від США.