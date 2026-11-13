В Москве подорвали автомобиль пресс-секретаря экс-премьера Азарова, — российские СМИ (фото)

В московском районе Чертаново взорвался внедорожник Toyota Fortuner, за рулем которого находился Сергей Заворотный — бывший пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова.

По информации российского Telegram-канала Mash, взрывное устройство закрепили под днищем автомобиля со стороны водителя, и оно взорвалось во время движения.

Инцидент произошел 13 ноября на улице Кировоградской возле жилого дома. По данным Mash, Заворотный получил серьезные ранения. Канал также опубликовал видео с места взрыва.

Сначала российские Telegram-каналы сообщали разные версии относительно автомобиля. В частности, SHOT писал о чёрном внедорожнике Toyota, тогда как Mash сначала называл Lexus. Позже Mash уточнил, что взорвался именно Toyota Fortuner.

Кто такой Сергей Заворотный

Сергей Заворотный — публицист, кандидат исторических наук и эксперт в области СМИ и политики. По информации Mash, до 2004 года он работал в Государственной Думе РФ, а впоследствии занимал должность пресс-секретаря премьер-министра Украины Николая Азарова. Также его называют бывшим советником украинского политика.

Видео дня

Сергей Заворотный Фото: руские СМИ

На данный момент других подробностей о взрыве, в частности информации об обстоятельствах установки взрывного устройства и возможных причастных к инциденту лицах, нет.

Ранее, 12 ноября, в Санкт-Петербурге произошел еще один взрыв автомобиля. Как сообщал Фокус, Следственный комитет РФ подтвердил гибель российского военнослужащего, однако его имя и звание не назвал. По данным российских СМИ, взрыв произошел на Колпинском шоссе, примерно в 1,5 км от места аналогичного инцидента в августе 2026 года.

Кроме того, 27 августа в Санкт-Петербурге взорвали автомобиль пилота ВВС РФ Сергея Сачкова. Он погиб, а его жена получила серьёзные ранения.