У Москві підірвали автомобіль прессекретаря експрем'єра Азарова, — російські ЗМІ (фото)

У московському районі Чертаново вибухнув позашляховик Toyota Fortuner, за кермом якого перебував Сергій Заворотний — колишній прессекретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

За інформацією російського Telegram-каналу Mash, вибуховий пристрій закріпили під днищем авто з боку водія, а здетонував він під час руху.

Інцидент стався 13 листопада на Кіровоградській вулиці біля житлового будинку. За даними Mash, Заворотний дістав серйозні поранення. Канал також опублікував відео з місця вибуху.

Спочатку російські Telegram-канали повідомляли різні версії щодо автомобіля. Зокрема, SHOT писав про чорний позашляховик Toyota, тоді як Mash спочатку називав Lexus. Пізніше Mash уточнив, що вибухнув саме Toyota Fortuner.

Хто такий Сергій Заворотний

Сергій Заворотний — публіцист, кандидат історичних наук і фахівець у сфері медіа та політики. За інформацією Mash, до 2004 року він працював у Державній думі РФ, а згодом обіймав посаду прессекретаря прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Також його називають колишнім радником українського політика.

Видео дня

Сергій Заворотний Фото: російські ЗМІ

Наразі інших подробиць вибуху, зокрема інформації про обставини встановлення вибухового пристрою та можливих причетних до інциденту, немає.

Раніше, 12 листопада, у Санкт-Петербурзі стався ще один вибух автомобіля. Як повідомляв Фокус, Слідчий комітет РФ підтвердив загибель російського військовослужбовця, однак його імені та звання не назвав. За даними російських ЗМІ, вибух стався на Колпинському шосе, приблизно за 1,5 км від місця аналогічного інциденту в серпні 2026 року.

Також 27 серпня у Санкт-Петербурзі підірвали автомобіль пілота ВПС РФ Сергія Сачкова. Він загинув, а його дружина дістала серйозні поранення.