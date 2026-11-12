Підрив у Санкт-Петербурзі: у РФ офіційно підтвердили загибель військового, що відомо (відео)

У РФ офіційно визнали смерть військовослужбовця через підрив авто у Санкт-Петербурзі. При цьому автомобіль злетів у повітря за 1,7 км від попереднього підриву пілота ПКС РФ, який стався три місяці тому.

Зранку 12 листопада слідчий комітет РФ підтвердив загибель військового ЗС РФ, ідеться у Telegram-каналі відомства. Росіяни відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту. Уточнюється, що підрив стався в Пушкінському районі й що на місці продовжують працювати експерти.

Російські правоохоронці поки не озвучували версії щодо того, хто міг влаштувати підрив авто військового ЗС РФ. На відео від очевидців слідчих дій — машини швидкої та рятувальники, які перебувають поруч з потрощеним автомобілем. Крім того, канал Exilenova+ показав, як виглядає авто: помітні критичні пошкодження передньої та правої бічної частин кузова внаслідок сильного вибуху. На фото — передня частина та моторний відсік із задраним вгору капотом, помітні сліди пожежі та потрощені праві двері, колеса, лобове скло тощо.

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Підрив у Санкт-Петербурзі — деталі інциденту 12 листопада

РосЗМІ "Фонтанка" та інші медіа опублікувало додаткові деталі підриву у Санкт-Петербурзі 12 листопада. Журналісти повідомили, що загинув полковник російської армії. Більш точне місце інциденту — Колпинське шосе у мікрорайоні Слов'янка біля магазину "Лента" та заправки "Татнефть". Після підриву перекрили дорогу на Колпинському шосе від вулиці Полоцької до Туровської.

Джерела медіа заявили, що вибуховий пристрій прилаштували під днище автомобіля, а детонація відбулась у момент, коли полковник сів у салон, завівся та почав виїжджати з подвір'я. Вказано, що детонацію вибухівки провели дистанційно, а не автоматично: ймовірно, підривник був неподалік та стежив за військовим. Офіцер ЗС РФ загинув на місці, повідомила "Фонтанка". РосЗМІ "78.ru" написало, що офіцер був у машині один і є, ймовірно, полковником 6-ї армії ВПС та ППО. Ім'я жертви поки не відоме.

На Google maps можна відшукати орієнтовну точку підриву у Санкт-Петербурзі 12 листопада за вказаними орієнтирами — гіпермаркетом та АЗС. За 1,4 км по Колпинському шосе на захід — точка підриву 27 серпня 2026 року, коли загинув інший військовослужбовець ЗС РФ (Колпинське шосе 24к4, повідомило "78.ru").

Підрив у Санкт-Петербурзі — місце інциденту 12 листопада Фото: Google Maps

Фокус писав про вибух у Санкт-Петербурзі 12 листопада. Перша інформація про інцидент з'явилась близько 7 год: на відео та фото з місця подій — вибух, який зафіксувала камера відеоспостереження.

Попередній інцидент у цьому ж районі Шушари на Колпинському шосе у Санкт-Петербурзі відбувся 27 серпня: загинув підполковник ВПС та ППО РФ, військовий пілот Сергій Сечков. Поруч з чоловіком перебувала дружина, яка отримала серйозні поранення та втратила ноги. Росіяни згодом заявили, що виявили дівчину, яка начебто підклала вибухівку: після усіх подій вода максимально швидко начебто вилетіла у Туреччину, а звідти у Молдову, а потім, як заявив слідчий комітет, в Україну.

Нагадуємо, західні медіа відшукали агента ГУР Міноборони "Фому", який зібрав групу росіян та таємно стежив за російськими топгенералами для влаштування диверсій та замахів.