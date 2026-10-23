Підірвали генерала Сарварова: агент ГУР "Фома" створив мережу, яка стежить за офіцерами РФ (відео)

У Росії працює мережа українських агентів, якою керує росіянин з позивним "Фома", розповіли медіа. "Фома" виконує завдання ГУР МОУ. Завдяки цьому агенту ліквідували генерала Фаніла Сарварова у грудні 2025 року. Як працює мережа, яка збирає розвіддані про командування російської армії?

Мережа "Фоми" складається з 30 осіб, які стежать за російськими топгенералами, ідеться у матеріалі медіа BBC. Журналісти опублікували півторагодинне відео розмови з агентом та з деталями спецоперацій на території РФ. Окрім "Фоми", який з 2022 року живе у Польщі, мережею займається ще один агент, якого називають "Іваном". Члени таємної спільноти працюють у РФ, в Україні та в кількох країнах Європи. Мережа збирає дані про дислокацію військових частин, штаби, а також місця проживання генералів і пілотів стратегічної авіації. У матеріалі вказано, що агенти не беруть участі у виконанні замахів на топвійськових ЗС РФ. Тим часом росЗМІ "Агентство" звернуло увагу, що в ефірах російських опозиційних каналів бере участь росіянин "Фома", який говорить про події на війні РФ проти України.

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Ліквідація генералів РФ — матеріал про агента "Фому"

Розслідувачі не назвали реальне ім'я "Фоми": єдина інформація — що він є "вихідцем з російських еліт". Також наголошується, що отримали коментар від ГУР Міноборони: українська розвідка підтвердила, що справді працює з цими агентами, але деталі не розкрили. Серед операцій, до яких можуть бути причетні агенти — це ліквідація генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова у грудні 2024 року, "політичні убивства" на початку вторгнення РФ. Крім того, ці ж агенти, ймовірно, координують атаки безпілотників по стратегічних цілях у РФ. Наголошується, що співрозмовники з ГУР офіційно не підтвердили цих операцій.

"Фома" навчає агентів, які займатимуться стеженням за топофіцерами ЗС РФ, ідеться у матеріалі. Росіянин розповів, що надсилає файл з ціллю, у якому є дані про ім'я, дату народження, адресу, родину тощо. Людина на російській території отримає цю інформацію та починає стеження. Тим часом в офіс "Фоми" — карта з позначками. Кожна позначка — це генерал, склад, військова частина, підприємство ВПК, тобто об'єкти, які можуть зацікавити Сили оборони України. Агент ГУР розповів, що брав участь у ліквідації генерала Сарваровим. З його слів, за ним було складно стежити, оскільки він жив на дві родини та часто змінював графік.

"Я хочу, щоб люди, які чинять жахливі речі від імені Путіна та Росії в Україні… зрозуміли, що їм доведеться за це заплатити. Я хочу, щоб вони злякалися", — заявив він журналістам.

Ліквідація генералів РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про напад на генерала Сарварова, яке сталось у грудні 2025 року. Жителі одного з районів Москви почули гучний вибух: на місці інциденту — підірваний автомобіль, у якому перебував російський топофіцер.

Тим часом влітку стався інцидент з групою топвійськових та топчиновників РФ. У червні пролунав вибух на терасі елітного ресторану у Москві. Російська влада тримала у таємниці інформацію про подію, але розслідувачі встановили імена кількох загиблих. З'ясувалось, що ресторану святкувала ювілей командувача ПКС РФ генерала Олександра Чайко: загинув топпосадовець та офіцер ЗС РФ.

Нагадуємо, у серпні медіа розповіли про можливу ліквідацію генерала Єрусалімова, який перебував у ресторані під час підриву Чайко.