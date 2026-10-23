Взорвали генерала Сарварова: агент ГУР "Фома" создал сеть, которая следит за офицерами РФ (видео)

В России действует сеть украинских агентов, которой руководит россиянин с позывным "Фома", выполняющий задания ГУР МОУ, сообщили СМИ. Благодаря этому агенту в декабре 2025 года ликвидировали генерала Фанила Сарварова. Как работает сеть агентов, которая собирает разведданные о командовании российской армии?

Сеть "Фомы" состоит из 30 человек, которые следят за российскими топ-генералами, говорится в материале BBC. Журналисты опубликовали полуторачасовое видео беседы с агентом, в котором раскрываются детали спецопераций на территории РФ. Помимо "Фомы", который с 2022 года живет в Польше, сетью занимается еще один агент, которого называют "Иваном". Члены тайного сообщества работают в РФ, в Украине и в нескольких странах Европы. Сеть собирает данные о дислокации воинских частей, штабах, а также местах проживания генералов и пилотов стратегической авиации. В материале указано, что агенты не участвуют в покушениях на высшее военное руководство ВС РФ. Между тем российское СМИ "Агентство" обратило внимание на то, что в эфирах российских оппозиционных каналов выступает россиянин "Фома", который рассказывает о событиях на войне РФ против Украины.

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Ликвидация генералов РФ — материал об агенте "Фоме"

Следователи не назвали настоящее имя "Фомы": известно лишь, что он является "выходцем из российских элит". Также отмечается, что получили комментарий ГУР Минобороны: украинская разведка подтвердила, что действительно работает с этими агентами, но подробности не раскрыла. Среди операций, к которым могут быть причастны агенты, — ликвидация генерал-лейтенанта Игоря Кирилова в декабре 2024 года, "политические убийства" в начале вторжения РФ. Кроме того, эти же агенты, вероятно, координируют атаки беспилотников по стратегическим целям в РФ. Отмечается, что собеседники из ГУР официально не подтвердили эти операции.

"Фома" обучает агентов, которые будут заниматься слежкой за топофицерами ВС РФ, говорится в материале. Россиянин рассказал, что отправляет файл с целью, в котором содержатся данные об имени, дате рождения, адресе, семье и т. д. Человек на территории России получает эту информацию и начинает слежку. Тем временем в офис "Фомы" висит карта с отметками: каждая точка — это генерал, склад, военная часть, предприятие ВПК, т.е. объекты, которые могут заинтересовать Силы обороны Украины. Агент ГУР рассказал, что участвовал в ликвидации генерала Сарварова. По его словам, за ним было сложно следить, поскольку он жил в двух семьях и часто менял график.

"Я хочу, чтобы люди, совершающие ужасные поступки от имени Путина и России в Украине… поняли, что им придётся за это заплатить. Я хочу, чтобы они испугались", — заявил он журналистам.

Ликвидация генералов РФ — подробности

Отметим, что Фокус писал о нападении на генерала Сарварова, произошедшем в декабре 2025 года. Жители одного из районов Москвы услышали громкий взрыв: на месте происшествия — взорванный автомобиль, в котором находился российский высокопоставленный офицер.

Между тем летом 2026 года произошел инцидент с группой высокопоставленных военных и чиновников РФ. В июне прогремел взрыв на террасе элитного ресторана в Москве. Российские власти держали в секрете информацию о происшествии, но следователи установили имена нескольких погибших. Выяснилось, что в ресторане отмечался юбилей командующего ВКС РФ генерала Александра Чайко: погибли высокопоставленный чиновник и офицер ВС РФ.

Напоминаем, что в августе СМИ сообщили о возможной ликвидации генерала Ерусалимова, который находился в ресторане во время подрыва Чайко.