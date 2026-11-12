Подрыв в Санкт-Петербурге: в РФ официально подтвердили гибель военного, что известно (видео)

В РФ официально признали смерть военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Санкт-Петербурге. При этом автомобиль взорвался в 1,7 км от места предыдущего взрыва, в котором погиб пилот ВВС РФ три месяца назад.

Утром 12 ноября Следственный комитет РФ подтвердил гибель военнослужащего ВС РФ, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Россияне возбудили уголовное дело по факту инцидента. Уточняется, что взрыв произошел в Пушкинском районе и что на месте продолжают работать эксперты.

Российские правоохранители пока не озвучивали версии о том, кто мог устроить подрыв автомобиля военнослужащего ВС РФ. На видео, снятом очевидцами следственных действий, видны машины скорой помощи и спасатели, находящиеся рядом с разбитым автомобилем. Кроме того, канал Exilenova+ показал, как выглядит автомобиль: заметны серьезные повреждения передней и правой боковой частей кузова в результате сильного взрыва. На фото — передняя часть и моторный отсек с задранным вверх капотом, заметны следы пожара и разбитые правые двери, колеса, лобовое стекло и т. д.

Видео дня

Взрыв в Санкт-Петербурге — подробности инцидента 12 ноября

Российские СМИ "Фонтанка" и другие издания опубликовали дополнительные подробности взрыва в Санкт-Петербурге 12 ноября. Журналисты сообщили, что погиб полковник российской армии. Более точное место происшествия — Колпинское шоссе в микрорайоне Славянка возле магазина "Лента" и заправки "Татнефть". После взрыва перекрыли дорогу на Колпинском шоссе от улицы Полоцкой до Туровской.

Источники в СМИ сообщили, что взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля, а детонация произошла в тот момент, когда полковник сел в салон, завел двигатель и начал выезжать со двора. Указано, что детонация взрывчатки была произведена дистанционно, а не автоматически: вероятно, подрывник находился неподалеку и следил за военным. Офицер ВС РФ погиб на месте, сообщила "Фонтанка". Российское СМИ "78.ru" написало, что офицер был в машине один и, вероятно, является полковником 6-й армии ВВС и ПВО. Имя жертвы пока не известно.

На Google Maps можно найти примерное место взрыва в Санкт-Петербурге 12 ноября по указанным ориентирам — гипермаркету и АЗС. В 1,4 км по Колпинскому шоссе на запад — место взрыва 27 августа 2026 года, когда погиб другой военнослужащий ВС РФ (Колпинское шоссе 24к4, сообщило "78.ru").

Взрыв в Санкт-Петербурге — место происшествия 12 ноября Фото: Google Maps

Фокус писал о взрыве в Санкт-Петербурге 12 ноября. Первые сообщения об инциденте появились около 7 часов: на видео и фото с места событий — взрыв, зафиксированный камерой видеонаблюдения.

Предыдущий инцидент в том же районе Шушары на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге произошел 27 августа: погиб подполковник ВВС и ПВО РФ, военный пилот Сергей Сечков. Рядом с мужчиной находилась его жена, которая получила серьёзные ранения и лишилась ног. Россияне впоследствии заявили, что обнаружили девушку, которая якобы подложила взрывчатку: после всех событий она якобы максимально быстро сбежала в Турцию, а оттуда в Молдову, а затем, как заявил Следственный комитет, в Украину.

Напоминаем, что западные СМИ вычислили агента ГУР Минобороны по кличке "Фома", который собрал группу россиян и тайно следил за российскими топ-генералами с целью организации диверсий и покушений.