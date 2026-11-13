Ехал на дачу, когда произошел взрыв: появились подробности подрыва автомобиля Сергея Заворотного (видео)

После взрыва автомобиля Сергея Заворотного госпитализировали с ушибом мозга, переломом ребер и открытым переломом голени. Кроме того, по информации российских СМИ, у него оторвало часть левой руки.

Бывший пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный, автомобиль которого взорвали в московском районе Чертаново, находится в тяжелом состоянии. Как пишет российский Telegram-канал SHOT, мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), заложенного под днищем взорванного джипа, могла составить около 300 граммов. Больше всего пострадала именно сторона водителя. Устройство, вероятно, взорвали дистанционно.

Что известно о состоянии Заворотного

По информации российского Telegram-канала SHOT, в результате взрыва у Сергея Заворотного оторвало часть левой руки. По данным Mash, остался лишь фрагмент плечевого сустава. Его госпитализировали с ушибом мозга, переломом ребер и открытым переломом голени. В настоящее время Заворотного доставили в одну из столичных больниц, медики борются за его жизнь.

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Кроме того, как сообщает Telegram-канал Mash, в последнее время у 72-летнего Сергея Заворотного были серьезные проблемы со здоровьем — у него отказывали почки, рассказали его знакомые. Это может привести к значительной нагрузке на организм во время лечения и ухудшить его состояние.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело

Сергей Заворотный ехал на дачу за город к родственникам — за полчаса до взрыва он разговаривал с другом по телефону. По словам близких, ранее он не получал никаких угроз. Улица в Кировограде оцеплена, на месте работают полиция и МЧС. Возбуждено уголовное дело.

Кто такой Сергей Заворотный

Сергей Заворотный — публицист, кандидат исторических наук и эксперт в области СМИ и политики. По информации Mash, до 2004 года он работал в Государственной Думе РФ, а впоследствии занимал должность пресс-секретаря премьер-министра Украины Николая Азарова. Также его называют бывшим советником украинского политика.

В своих публикациях Заворотный резко критиковал СБУ, обвиняя украинские спецслужбы в терроре и давлении на суды, пишет Mash.Также он возглавлял пророссийский информационный ресурс "Антифашист". Сергей Заворотный в настоящее время занимает должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ. В соавторстве с Алексеем Бердниковым он написал книгу "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова".

Напомним, как писал Фокус, автомобиль взорвался 13 ноября на улице Кировоградской возле жилого дома. Взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля со стороны водителя, и оно взорвалось во время движения.

Кроме того, мы сообщали, что в России действует сеть украинских агентов, которой руководит россиянин с позывным "Фома", — сообщили СМИ. "Фома" выполняет задания ГУР МОУ. Благодаря этому агенту в декабре 2025 года был ликвидирован генерал Фанил Сарваров.