Їхав на дачу, коли стався вибух: з'явились подробиці підриву авто Сергія Заворотного (відео)

Після вибуху автомобіля Сергія Заворотного госпіталізували з забиттям мозку, переломом ребер та відкритим переломом гомілки. Також, за інформацією росЗМІ, йому відірвало частину лівої руки.

Колишній прессекретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Сергій Заворотний, автомобіль якого підірвали у московському районі Чертаново, перебуває у важкому стані. Як пише російський Telegram-канал SHOT, потужність саморобного вибухового пристрою (СВП), закладеного під днищем підірваного джипа, могла становити близько 300 грамів. Найбільше постраждала саме сторона водія. Пристрій могли підірвати дистанційно.

Що відомо про стан Заворотного

За інформацією російського Telegram-каналу SHOT, внаслідок вибуху Сергію Заворотному відірвало частину лівої руки. За даними Mash, залишився лише фрагмент плечового суглоба. Його госпіталізували з забиттям мозку, переломом ребер та відкритим переломом гомілки. Наразі Заворотного доставили до однієї зі столичних лікарень, медики борються за його життя.

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Також, як пише Telegram-канал Mash, останнім часом у 72-річного Сергія Заворотного були серйозні проблеми зі здоров’ям — у нього відмовляли нирки, розповіли його знайомі. Це може спричинити значне навантаження на організм під час лікування та погіршити його стан.

За фактом вибуху порушено кримінальну справу

Сергій Заворотний їхав на дачу за місто до родичів — за півгодини до вибуху він розмовляв із товаришем по телефону. За словами близьких, раніше йому не надходило жодних погроз. Кіровоградська вулиця оточена, на місці працюють поліція та МНС. Порушено кримінальну справу.

Хто такий Сергій Заворотний

Сергій Заворотний — публіцист, кандидат історичних наук і фахівець у сфері медіа та політики. За інформацією Mash, до 2004 року він працював у Державній думі РФ, а згодом обіймав посаду прессекретаря прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Також його називають колишнім радником українського політика.

У своїх публікаціях Заворотний різко критикував СБУ, звинувачуючи українські спецслужби у терорі та тиску на суди, пише Mash.Також він очолював проросійський інформаційний ресурс "Антифашист". Сергій Заворотний наразі обіймає посаду директора центру інформаційних технологій Приморського ГАТУ. У співавторстві з Олексієм Бердниковим він написав книгу "Янукович здав. Держдеп прийняв. Як Росія втратила Україну. Записки радника Миколи Азарова".

Нагадаємо, як писав Фокус, авто вибухнуло 13 листопада на Кіровоградській вулиці біля житлового будинку. Вибуховий пристрій закріпили під днищем авто з боку водія, а здетонував він під час руху.

Також ми розповідали, що у Росії працює мережа українських агентів, якою керує росіянин з позивним "Фома", розповіли медіа. "Фома" виконує завдання ГУР МОУ. Завдяки цьому агенту ліквідували генерала Фаніла Сарварова у грудні 2025 року.