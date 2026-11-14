"Одессу Путин не возьмет": известный Z-пропагандист признал бессилие армии РФ (видео)

Россия годами рассказывала о "освобождении" Одессы, но теперь даже один из Z-пропагандистов признал: при нынешней обстановке на фронте российская армия не способна захватить город.

Российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что в нынешней ситуации на фронте у армии РФ нет достаточных ресурсов для захвата Одессы. Он также признал, что жители города не ждут российских войск и считают себя украинцами. Об этом пропагандист рассказал во время интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи", а 13 ноября на его заявление обратило внимание издание Dialog.UA

Так, отвечая на вопрос о перспективах наступления на Одессу, российский пропагандист признал, что пока не видит предпосылок для такой операции. Он объяснил это нехваткой ресурсов и ситуацией на фронте.

По словам Коца, для захвата Одессы российской армии сначала пришлось бы захватить Николаев, а перед этим — вновь оккупировать Херсон.

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"Я не вижу предпосылок для взятия Одессы… Я понимаю, что при нынешних ресурсах и при нынешней обстановке на фронте мы не можем этого сделать. Для того чтобы взять Одессу, нужно сначала взять Николаев, а чтобы взять Николаев — нужно вернуть Херсон", — заявил он.

Таким образом, сам российский военный корреспондент признал, что реализация плана захвата Одессы потребовала бы от РФ предварительного наступления на других участках южного фронта. В то же время он не назвал конкретных сроков, когда российская армия могла бы получить необходимые для этого возможности.

Отдельно пропагандист высказался об отношении одесситов к России. Отвечая на вопрос ведущего о том, как он оценивает настроения жителей Одессы и ждут ли они прихода российской армии, Коц признал, что российские войска в городе не ждут. Он связал это с кровопролитием и российскими ударами, которым Одесса подвергается с начала полномасштабного вторжения.

"Слишком много крови пролилось, да и все эти удары. Все это сказывается на подсознании. Они (одесситы, — ред.) считают себя украинцами", — сказал российский военный корреспондент.

Таким образом, даже представитель российского пропагандистского сообщества признал, что жители Одессы не отождествляют себя с Россией.

Что известно о предыдущих заявлениях Коца по поводу Одессы

Нынешние заявления Александра Коца об отсутствии у России возможностей для захвата Одессы не означают, что он отказался от поддержки российской агрессии против Украины. Еще в апреле 2025 года российский военный корреспондент обсуждал возможность оккупации Одессы и Николаева в эфире радио "Комсомольская правда". Тогда он также признавал, что для таких операций российской армии требуются значительно большие силы и средства, чем те, которыми она располагала на тот момент.

"Чтобы взять Николаев и Одессу, нам нужны совсем другие ресурсы, чем те, которыми мы сейчас располагаем. Однозначно потребуется больше техники и, конечно, людей. Значительно больше", — сказал тогда Коц.

При этом он назвал разговоры о захвате Одессы на тот момент преждевременными.

"На нынешнем этапе наших отношений с Украиной, как мне кажется, говорить об Одессе, мягко говоря, наивно", — заявил российский военный корреспондент.

Итак, ещё весной 2025 года Коц признавал сложность военной операции против Одессы, но не исключал её в качестве цели российской агрессии. Теперь, в ноябре 2026 года, его риторика стала более категоричной: он заявил, что при нынешних ресурсах и положении на фронте Россия не может захватить город, а для продвижения к нему российским войскам пришлось бы сначала вновь оккупировать Херсон и захватить Николаев, а значит, захват Одессы не является реалистичным.

Его слова также демонстрируют противоречие между многолетними заявлениями Кремля о якобы близком расположении Одессы к России и реальным отношением жителей города к государству-агрессору.

Напомним, Одесса оказалась в числе городов, которым грозят длительные отключения электроэнергии из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре: оккупанты могут попытаться отключить её от объединенной энергосистемы. По прогнозу энергетического эксперта Андриана Прокипа, в случае масштабных повреждений город может остаться без электроснабжения на три дня, неделю или даже две недели и будет зависеть только от собственной генерации.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в октябре в Одесской области закрыли все пляжи Черного моря и запретили жителям и туристам приближаться к воде после завершения курортного сезона.