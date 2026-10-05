В Одесской области закрыли все пляжи и запретили приближаться к морю: в чем причина

Одесская областная военная администрация и командование оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" издали совместное распоряжение о закрытии всех зон отдыха на побережье Черного моря. Указано, что это регулярное решение, которое принимается в начале курортного сезона, а срок его действия истекает в конце этого периода. Что означает запрет приближаться к воде, который в условиях войны ежегодно продлевается?

Информация о запрете гражданам приближаться к берегу моря появилась на странице Одесской ОГА в Facebook вечером 5 октября. Отмечается, что ежегодно в начале курортного сезона издается срочный приказ, в котором определяются зоны, безопасные для отдыхающих. Осенью "доступ к определенным пляжным зонам ограничивается". Причина такого решения — в течение сезона проводится осмотр выделенных зон и проверяется, безопасно ли там. По истечении срока действия приказа проверки уже проводиться не будут, говорится в сообщении ОГА.

"Меры, связанные с безопасностью, ведь после завершения сезона соответствующие службы не осуществляют на постоянной основе контроль за безопасностью на воде, обследование морского дна, проверку территории на наличие взрывоопасных предметов, а также не функционируют спасательные посты", — пояснила военная администрация.

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Жителей и гостей Одессы призвали воздержаться от посещения пляжа, подчеркнули в ОГА.

Инциденты в Одессе — решение ОВА о закрытии пляжей Фото: Скриншот

Отметим, что 4 октября Министерство обороны Румынии сообщило, что с начала вторжения РФ в 2022 году в Чёрном море было обезврежено 161 мина, из них Украина — 133.

Инциденты в Одессе — подробности

Отметим, что Фокус и другие СМИ писали об инцидентах в Одессе на пляжах и во время обстрелов со стороны РФ, однако официальной информации о количестве трагических событий в течение курортного сезона и после него в сети найти не удалось. Один из случаев произошел в августе 2026 года. Как сообщили местные паблики, отдыхающие услышали громкий взрыв на берегу моря в населенном пункте Грибовка Овидиопольского района. Выяснилось, что ветер прибил к берегу мину, которая внезапно взорвалась.

Еще одна трагедия произошла в июне 2026 года. Во время российского обстрела осколок ранил женщину, которая отдыхала на пляже в Одессе. Ее пытались спасти, вызвали скорую помощь, но она все же скончалась. Впоследствии выяснилось, что трагический инцидент зафиксировали на пляже "Отрада": погибшую звали Дарья, и ей было 29 лет.

Зарубежные СМИ сообщали о других инцидентах на побережье Чёрного моря. Например, в июне на пляже в Турции заметили морской дрон, вынесенный волнами. Власти провинции Куруджашиле полностью закрыли пляж, а военные и саперы взорвали устройство, о происхождении которого официально не сообщалось.

Напоминаем, что 5 октября стало известно о гражданском судне под флагом Турции, которое внезапно затонуло у берегов Украины.