На Одещині закрили усі пляжі та заборонили наближатись до моря: яка причина

Одеська обласна військова адміністрація та командування оперативно-стратегічного угрупування військ "Одеса" видали спільне розпорядження про закриття усіх зон відпочинку на березі Чорного моря. Вказано, що це регулярне рішення, яке приймається на початку курортного сезону, а дедлайн настає в кінці цього періоду. Що означає заборона наближатись до води, яка в умовах війни щороку оновлюється?

Інформація про заборону громадянам наближатись до берега моря з'явилась на сторінці Facebook Одеської ОВА увечері 5 жовтня. Наголошується, що щороку на початку сезону відпочинку видається строковий наказ, у якому визначають зони, безпечні для відпочивальників. Восени "доступ до визначених пляжних зон обмежується". Причина такого рішення — протягом сезону відбувається огляд виділених зон та перевіряється, чи там безпечно. Після завершення терміну дії наказу перевірки вже не проводитимуться, ідеться у дописі ОВА.

"Заходи пов’язані з безпекою, адже після завершення сезону відповідні служби не здійснюють на постійній основі контроль за безпекою на воді, обстеження дна моря, перевірку території на наявність вибухонебезпечних предметів, також не функціонують рятувальні пости", — пояснила військова адміністрація.

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Жителів та гостей Одеси закликали утриматись від візитів на пляж, наголосили у ОВА.

Інциденти в Одесі — рішення ОВА щодо закриття пляжів Фото: Скриншот

Зауважмо, що 4 жовтня Міноборони Румунії повідомило, що від початку вторгнення РФ з 2022 року у Чорному морі знешкодили 161 міну, з них Україна — 133.

Інциденти в Одесі — деталі

Зазначимо, Фокус та інші медіа писали про інциденти в Одесі на пляжах та під час обстрілів РФ, але офіційної інформації про кількість трагічних подій протягом курортного сезону та після нього у мережі не відшукалось. Один з випадків стався у серпня 2026 року. Як розповіли місцеві пабліки відпочивальники почули гучний вибух на березі моря у населеному пункті Грибівка Овідіопольського району. З'ясувалось, що вітер прибив до берега міну, яка раптово здетонувала.

Ще одна трагедія сталась у червні 2026 року. Під час російського обстрілу уламок поранив жінку, яка відпочивала на пляжі в Одесі. Жінку намагались врятувати, викликали швидку допомогу, але вона все ж загинула. Згодом з'ясувалось, що трагічний інцидент зафіксували на пляжі "Отрада": загиблу звали Дар'я і їй було 29 років.

Закордонні медіа інформували про інші інциденти на березі Чорного моря. Наприклад, у червні на пляжі у Туреччині помітили морський дрон, який винесли хвилі. Влада провінції Куруджашиле повністю закрила пляж, а військові та сапери підірвали пристрій, про походження якого офіційно не писали.

Нагадуємо, 5 жовтня стало відомо про цивільне судно під прапором Туреччини, яке раптово затонуло біля берегів України.