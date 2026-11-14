"Одесу Путіну не взяти": відомий Z-пропагандист визнав безсилля армії РФ (відео)

Росія роками розповідала про "звільнення" Одеси, але тепер навіть один із Z-пропагандистів визнав: за нинішнього становища на фронті російська армія не здатна захопити місто.

Російський Z-воєнкор Олександр Коц заявив, що за нинішньої ситуації на фронті армія РФ не має достатньо ресурсів для захоплення Одеси. Він також визнав, що жителі міста не чекають на російські війська та вважають себе українцями. Про це пропагандист розповів під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Емпатія Манучіʼ, а 13 листопада на його заяву звернуло увагу видання Dialog.UA

Так, відповідаючи на запитання про перспективи наступу на Одесу, російський пропагандист визнав, що наразі не бачить передумов для такої операції. Він пояснив це нестачею ресурсів та ситуацією на фронті.

За словами Коца, для захоплення Одеси російській армії спочатку довелося б захопити Миколаїв, а перед цим — знову окупувати Херсон.

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"Я не бачу передумов брати Одесу… Я розумію, що за нинішніх ресурсів, за нинішнього становища на фронті ми не можемо цього зробити. Для того, щоб брати Одесу, треба перед цим взяти Миколаїв, щоб взяти Миколаїв — треба повернути Херсон", — заявив він.

Таким чином, сам російський воєнкор визнав, що реалізація плану захоплення Одеси потребувала б від РФ попереднього наступу на інших ділянках південного фронту. Водночас він не назвав конкретних термінів, коли російська армія могла б отримати необхідні для цього можливості.

Окремо пропагандист висловився про ставлення одеситів до Росії. Відповідаючи на запитання ведучого, як він оцінює настрої мешканців Одеси та чи чекають вони на прихід російської армії, Коц визнав, що російські війська в місті не чекають. він пов'язав це з кровопролиттям і російськими ударами, яких Одеса зазнає від початку повномасштабного вторгнення.

"Занадто багато і крові пролилося, і всі ці удари. Це все позначається на підсвідомості. Вони (одесити, — ред.) вважають себе українцями", — сказав російський воєнкор.

Таким чином, навіть представник російської пропагандистської спільноти визнав, що мешканці Одеси не ототожнюють себе з Росією.

Що відомо про попередні заяви Коца щодо Одеси

Нинішні заяви Олександра Коца про відсутність у Росії можливостей для захоплення Одеси не означають, що він відмовився від підтримки російської агресії проти України. Ще у квітні 2025 року російський воєнкор обговорював можливість окупації Одеси та Миколаєва в ефірі радіо "Комсомольська правда". Тоді він також визнавав, що для таких операцій російській армії потрібні значно більші сили та засоби, ніж ті, які вона мала на той момент.

"Для того, щоб брати Миколаїв та Одесу, нам потрібні зовсім інші ресурси, ніж ті, якими ми зараз оперуємо. Однозначно потрібно більше техніки, людей, звісно. Значно більше", — сказав тоді Коц.

При цьому він назвав розмови про захоплення Одеси на той момент передчасними.

"На нинішньому етапі наших взаємин з Україною, мені здається, про Одесу говорити, м'яко кажучи, наївно", — заявив російський воєнкор.

Отже, ще навесні 2025 року Коц визнавав складність військової операції проти Одеси, але не відкидав її як мету російської агресії. Тепер, у листопаді 2026-го, його риторика стала категоричнішою: він заявив, що за нинішніх ресурсів і становища на фронті Росія не може захопити місто, а для просування до нього російським військам довелося б спочатку знову окупувати Херсон і захопити Миколаїв, а отже захоплення Одеси не є реалістичним.

Його слова також демонструють суперечність між багаторічними кремлівськими заявами про нібито близькість Одеси до Росії та реальним ставленням мешканців міста до держави-агресора.

Нагадаємо, Одеса опинилася серед міст, яким загрожують тривалі блекаути через російські удари по енергетичній інфраструктурі: окупанти можуть намагатися від'єднати її від об'єднаної енергосистеми. За прогнозом енергетичного експерта Андріана Прокіпа, у разі масштабних пошкоджень місто може залишитися без електропостачання на три дні, тиждень або навіть два тижні й залежатиме лише від власної генерації.

Також Фокус писав, що в жовтні на Одещині закрили всі пляжі Чорного моря та заборонили жителям і туристам наближатися до води після завершення курортного сезону.