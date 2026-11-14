Россия модернизировала "Искандеры" для обстрелов Украины: на что способны обновленные ракеты

Усовершенствованные российские ракеты могут менять направление в воздухе и поражать цели с исключительной точностью, предупреждают источники The Telegraph.

Россияне оснастили свои ракеты "Искандер" оптическими и радиолокационными головками самонаведения, позволяющими оружию вносить коррективы в последние мгновения перед поражением. Это позволит врагу наносить более точные удары по мостам и энергетическим объектам Украины, пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что новые оптические и радиолокационные головки самонаведения осуществляют радиолокационное сканирование местности за несколько секунд до детонации боеголовки, что позволяет ракетам обойти украинские средства радиоэлектронной борьбы.

Мауро Джилли, профессор военной стратегии и технологий в Школе Герти в Берлине, считает, что модернизированные российские "Искандеры" могут решить одну из самых серьезных тактических проблем, с которыми РФ столкнулась с начала войны.

Видео дня

"Балистические ракеты имеют определенную погрешность, поскольку их траектория параболическая. Это означает, что траектория полета определяется бортовым компьютером, и когда ракета достигает заданной высоты, он фиксирует ее положение. Но последний этап обычно зависит от чистой гравитации. Теперь это изменилось", — пояснил Гилли.

Опрос Готовы ли вы пересесть с личного авто на специальный шаттл-бас, если он будет курсировать по графику без пробок через мост между станциями метро на левом и правом берегах Киева? Опрос открыт до Да Скорее да Скорее нет Нет Не живу в Киеве Трудно ответить Голосувати

По словам советника президента Украины Сергея Безкрестнова, новые головки самонаведения недавно применялись при ударах по мостам в Киеве, что привело к нарушению транспортного сообщения между левым и правым берегами.

Неназванный украинский чиновник также сказал журналистам, что Москва стремится нарушить распределение электроэнергии с запада на восток, в результате чего миллионы людей могут остаться без электричества.

Напомним, что российские удары по энергетической инфраструктуре могут привести к перебоям с газоснабжением.

Фокус также сообщал, что Владимир Зеленский назвал медленными темпы восстановления после ударов РФ.