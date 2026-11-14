РФ модернізувала "Іскандери" для обстрілів України: на що здатні оновлені ракети

Покращені російські ракети можуть змінювати напрямок у повітрі та вражати цілі з надзвичайною точністю, попереджають джерела The Telegraph.

Росіяни оснастили свої ракети "Іскандер" оптичними та радіолокаційними головками самонаведення, що дозволяють зброї вносити корективи в останні миті перед ураженням. Це дозволить ворогу завдавати точніших ударів по мостах та енергетиці України, пише The Telegraph з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що нові оптичні та радіолокаційні головки самонаведення виконують радіолокаційне сканування місцевості за кілька секунд до детонації боєголовки, що дозволяє ракетам обійти українські засоби радіоелектронної боротьби.

Мауро Гіллі, професор військової стратегії та технологій у Школі Герті в Берліні, вважає, що модернізовані російські "Іскандери" можуть розв’язати одну з найбільших тактичних проблем, з якими РФ зіткнулася з початку війни.

Видео дня

"Балістичні ракети мають певний ступінь похибки, оскільки мають параболічну траєкторію. Це означає, що траєкторія польоту визначається бортовим комп’ютером, і коли ракета досягає заданої висоти, він позиціонує її. Але останній етап зазвичай залежить від чистої гравітації. Тепер це змінилося", — пояснив Гіллі.

Опитування Чи готові ви пересісти з особистого авто на спеціальний шатл-бас, якщо він курсуватиме за графіком без заторів через міст між станціями метро на лівому та правому берегах Києва? Опитування відкрите до Так Скоріше так Скоріше ні Ні Не живу у Києві Складно відповісти Голосувати

За словами радника президента України Сергія Безкрестнова, нові головки самонаведення нещодавно використовувалися під час ударів по мостах у Києві, що призвело до порушення транспортного сполучення між лівим і правим берегами.

Неназваний український чиновник також сказав журналістам, що Москва прагне порушити розподіл електроенергії із заходу на схід, внаслідок чого мільйони людей можуть залишитись без електроенергії.

Нагадаємо, російські удари по енергетичній інфраструктурі можуть спричинити перебої з газопостачанням.

Фокус також повідомляв, що Володимир Зеленський назвав повільними темпи відновлення після ударів РФ.